La commedia “Amanti” dà il via alla stagione del teatro Pergolesi di Jesi Lo spettacolo, in scena venerdì 17 gennaio, sarà rappresentato anche a Urbino la sera seguente

Venerdì 17 gennaio si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Pergolesi di Jesi realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il Comune di Jesi e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

L’inaugurazione è affidata ad Amanti, commedia brillante e divertente scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con due protagonisti di assoluto livello come Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Lo spettacolo porta in scena l’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, affanno, un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità.

Dopo Jesi, lo spettacolo sarà in scena sabato 18 gennaio (ore 21) al Teatro Sanzio di Urbino nella stagione realizzata dal Comune di Urbino e dall’AMAT (informazioni 0722 2281).

È settembre, in una grande città. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo borghese. Le porte di vetro si aprono. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di avere dimenticato la sciarpa su e risale con Giulio. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso, scoprono infatti solo ora che entrambi frequentano lo stesso analista, il dottor Cioffi, psicoterapeuta specializzato in problemi di coppia. Hanno l’appuntamento settimanale con il dottore ogni mercoledì, alle 15 lei, alle 16 lui. Si presentano sul pianerottolo stringendosi la mano. È il loro primo contatto fisico.

Amanti segue la storia della relazione di Giulio e Claudia da settembre fino a giugno, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno di due ha con il dottor Cioffi, il quale ovviamente non sa che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, prudenza e guai evitati per miracolo. Fino a quando l’amore e un evento inaspettato si mettono di mezzo e stravolgono tutti gli equilibri.

Completano il cast gli attori Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. Le scene dello spettacolo – prodotto da Diana OR.I.S. – sono di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti e le luci di Gianfilippo Corticelli.

Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a restare ancora in teatro per l’incontro/conversazione con la compagnia a cura di Luca Brecciaroli, Assessore alla Cultura del Comune di Jesi.

Informazioni presso biglietteria Teatro Pergolesi 0731 206888. Inizio spettacolo ore 21.

Biglietti platea e palchi esauriti, biglietti di loggione € 12 in vendita solo presso la biglietteria del Teatro Pergolesi il giorno dello spettacolo dalle ore 9.30 (50 posti) e dalle ore 17 (50 posti).