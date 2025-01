Tappe marchigiane per “Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov”

Tappe marchigiane per “Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov” Lo spettacolo sarà rappresentato a Corridonia, Jesi e Pesaro a partire da martedì 28 gennaio

Peter Stein torna ad uno dei suoi autori di riferimento con “Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov”, in scena al Teatro Velluti di Corridonia martedì 28 gennaio per la stagione in abbonamento realizzata Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. Lo spettacolo è in cartellone, in abbonamento, al Teatro Pergolesi di Jesi mercoledì 29 gennaio e al Teatro Rossini di Pesaro da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio.

Peter Stein e Carlo Bellamio firmano adattamento e regia dei tre testi – L’Orso, I danni del tabacco e Domanda di matrimonio – interpretati rispettivamente da Maddalena Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli; da Gianluigi Fogacci; da Alessandro Averone, Sergio Basile ed Emilia Scatigno. Lo spettacolo è prodotto da Tieffe Teatro e Teatro Biondo Palermo con le scene di Ferdinand Woegerbauer, i costumi di Anna Maria Heinreich e le luci di Andrea Violato.

Stein ha scelto L’orso, I danni del tabacco e Domanda di matrimonio che lo stesso autore non ancora trentenne definiva “scherzi scenici”, spiegando che erano “i drammi più piccoli del mondo” e che fosse “molto meglio scrivere cose piccole che grandi: poche pretese e successo assicurato. Cos’altro?”. In realtà gli atti unici del grande drammaturgo russo sono stati rappresentati in tutto il mondo. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese, molto in voga in Francia ai tempi di Čechov, sono stati fonte di ispirazione e di studio per gli attori e gli scrittori di teatro e divertimento per intere generazioni di spettatori di tutte le lingue.

«Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere – ricorda il regista tedesco – il giovane Čechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore».

