Coez: parte con la data zero al Palaprometeo di Ancona il tour nei palasport

Parte domani con la data zero di Ancona, il tour nei palasport di Coez con 10 date in tutta Italia e oltre 50.000 biglietti venduti il cantautore torna nei palazzetti d’Italia con un tour che porta dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso giugno.

La data zero di Ancona, in programma domani, darà ufficialmente il via al tour nei palasport di Coez. Sul palco, l’artista porterà i brani più amati del suo repertorio insieme alle nuove canzoni di 1998, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione, in un viaggio musicale che unisce momenti di intimità e coralità nello stile che caratterizza da sempre Coez.

Dopo la data zero di Ancona, il tour proseguirà con la prima data sold out di Roma del 14 novembre, seguita dalla seconda tappa romana del 15 novembre al Palazzo dello Sport. I concerti successivi toccheranno le città di Napoli (20 novembre – Palapartenope), Bari (22 novembre – Palaflorio), Torino (29 novembre – Inalpi Arena), Milano (1 e 2 dicembre – Unipol Forum), Firenze (6 dicembre – Mandela Forum). Il tour si concluderà con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.

Il tour – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – arriva in occasione dell’uscita di 1998, il nuovo album di COEZ che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quegli anni. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody ed è disponibile nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

Mr.Nobody è il quarto singolo estratto da 1998. Con la produzione distintiva di okgiorgio, e scritto dallo stesso Coez insieme a Pesenti e Ettorre, il brano alterna ironia e denuncia in un racconto personale. Il beat essenziale accompagna strofe lucide e disilluse, mentre il ritornello incarna la voce di una generazione in bilico, che si tiene insieme solo grazie alla musica.

Con 15 anni di carriera, 64 dischi di platino e 23 dischi d’oro all’attivo, 1998 arriva dopo la collaborazione di Coez con Frah Quintale – nata dalla loro intesa artistica e dalla condivisione delle origini musicali oltre che da un’amicizia decennale – con il quale ha calcato anche i palchi dei palasport italiani collezionando numerosi sold out con il Lovebars Tour. Il progetto ha ulteriormente consolidato il prestigio di Coez nel panorama musicale contemporaneo, dopo il precedente successo del suo l’album “Volare” (2021) e il tour nei club italiani, con 15 date sold out e i principali brani come “La musica non c’è ”, certificato otto volte platino, “È sempre bello”, riconosciuto come il brano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019 e “Faccio un casino”, brano certificato cinque volte platino.

1998 TOUR PALASPORT 2025

Mercoledì 12 novembre – ANCONA @ Palaprometeo // DATA ZERO

Venerdì 14 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport // SOLD OUT

Sabato 15 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport

⁠Giovedì 20 novembre 2025 – NAPOLI @ Palapartenope

Sabato 22 novembre 2025 – BARI @ Palaflorio

Sabato 29 novembre 2025 – TORINO @ Inalpi Arena

⁠⁠Lunedì 1 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum

Martedì 2 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum

Venerdì 6 dicembre 2025 – FIRENZE @ Mandela Forum

Domenica 8 dicembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport