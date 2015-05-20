Adesso AN
Spaccio di marijuana tra l’Umbria e le Marche, 30enne denunciato a Falconara

La Polizia lo ha sorpreso con mezzo etto di stupefacenti

Nella giornata di martedì 24 febbraio, un 30enne di nazionalità nigeriana è stato denunciato dalla Polizia con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto accertato dai poliziotti l’uomo, residente in Umbria e già noto alle forze dell’ordine, da qualche tempo aveva iniziato a fare avanti e indietro tra la sua regione e la provincia di Ancona, servendosi di taxi e di Ncc.

Martedì pomeriggio, dopo aver ricevuto una segnalazione attraverso l’app YouPol, gli agenti hanno fermato il 30enne nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara Marittima, subito dopo essere sceso da una vettura con autista. Nascosti nei suoi slip, sono stati scoperti due involucri di cellophane, contenenti complessivamente circa 50 grammi di marijuana.

Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 25 febbraio, 2026 
alle ore 16:06
