Gigliola Cinquetti in concerto domenica 8 marzo a Loreto

Si esibirà alle ore 21.15 presso il teatro comunale Bastione Sangallo

Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti sarà in concerto con una tappa del “Tour nei teatri 2025/2026” domenica 8 marzo (ore 21.15) al Teatro Comunale Bastione Sangallo di Loreto, appuntamento fuori programma della rassegna “Loreto in Scena” promossa dal Comune con l’AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche.

Dopo anni in cui si è dedicata principalmente alla televisione e a sporadiche apparizioni come il grande concerto al Teatro Olimpico a Roma nel 2024 accompagnata da un’orchestra di 24 elementi, Gigliola Cinquetti torna con una tournée in un contesto intimo e di grande vicinanza con il pubblico.

Viaggio emozionale attraverso una carriera pluridecennale – per ben due volte, giovanissima, ha vinto il Festival di Sanremo –, il concerto regala al pubblico i brani più famosi della cantante insieme a tanti omaggi ad amici e colleghi.

In questo tour teatrale, avviato all’uscita del remix del brano “La pioggia” prodotto da DJ Mario Fargetta e distribuito da Warner Music, Gigliola Cinquetti è accompagnata da una band pop guidata dal batterista Stefano Pisetta (in passato a fianco di Mina, Vanoni, Mannoia e Baglioni). A dirigere il tutto la regia di Luciano Teodori per la produzione di Michele Muscimarro per Duemme Music Management.

Biglietti e informazioni Teatro Comunale il giorno di spettacolo dalle 20, Pro Loco Loreto (tel. 071/977748), biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21,15.

AMAT
Pubblicato Martedì 3 marzo, 2026 
alle ore 10:36
