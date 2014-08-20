“Anfitrione” con Emilio Solfrizzi nei teatri di Camerino e Osimo Lo spettacolo è in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo

Commedia fra le più note di Plauto, “Anfitrione” interpretata e diretta da un beniamino del pubblico come Emilio Solfrizzi, va in scena venerdì 13 marzo all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino e sabato 14 e domenica 15 al Teatro Nuova Fenice di Osimo, nelle stagioni in abbonamento proposte dalle rispettive amministrazioni Comunali con AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC e con il patrocinio di Unicam a Camerino e in collaborazione con ASSO a Osimo.

“Anfitrione” è una delle commedie più celebri di Plauto. La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia, Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumere l’aspetto del marito di lei per conquistarla. Nel frattempo, il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia dando il via a una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena.

Un’opera incredibilmente divertente e modernissima, una lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità: quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro, o viceversa? Questo ormai accade tanto nella vita vera, quella di tutti i giorni, quanto (se non soprattutto) in quella digitale, quella dei social.

Recitano con Solfrizzi, che firma anche la regia, gli attori Giovanni Moschella, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino e Vincenzo D’Amato. Lo spettacolo, con le scene di Fabiana Di Marco, le luci di Mirko Oteri, i costumi di Alessandra Benaduce, le foto di Riccardo Bagnoli, le musiche di Michele Marmo è prodotto da Compagnia Moliere.

Biglietti e informazioni: Camerino Auditorium Benedetto XIII (tel. 0737/431401 Ufficio Cultura Comune di Camerino), Osimo Teatro La Nuova Fenice (tel. 071/9307050), biglietterie AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (prevendite con aggravio in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21,15 in entrambi i teatri, alle 17 domenica a Osimo.