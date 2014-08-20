Al via il mini-forum regionale “Pop-Up! BCC” ospitato dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba I giovani Soci delle BCC marchigiane si ritrovano per due giorni a Senigallia e Ostra per costruire nuove opportunità sui territori

Si terrà venerdì 13 e sabato 14 marzo il quarto mini-forum dei Giovani Soci e Socie delle BCC marchigiane, un appuntamento dedicato alle nuove generazioni del Credito Cooperativo delle Marche, ospitato dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba e co-organizzato dalla Banca e dal suo Gruppo Giovani Soci con il supporto di Federcasse e Kaleidon, sotto la supervisione della Coordinatrice dei Gruppi Giovani Soci Marche, Elisa Bernardini.

Due giornate, due luoghi simbolici: la Rotonda a Mare di Senigallia e il Teatro La Vittoria di Ostra, per un programma che mette insieme progettazione per i territori marchigiani, dialogo tra generazioni e temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale e la cybersecurity.

Venerdì 13 marzo a Senigallia i Giovani Soci/e delle BCC marchigiane parteciperanno ad unlaboratorio di co-progettazione curato da Federcasse. Al centro del lavoro, l’ideazione di format replicabili – chiamati “Pop-Up! BCC” – pensati per avvicinare le nuove generazioni al mondo del Credito Cooperativo.

Dopo i saluti di apertura del Gruppo Giovani Soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba ospitante e di quelli istituzionali del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, i giovani partecipanti lavoreranno in gruppi per sviluppare, rivedere e migliorare proposte concrete di eventi e iniziative da replicare poi nei propri territori.

La serata si concluderà con una cena riservata ai gruppi di partecipanti delle BCC regionali e a seguire una festa dalle 22:00 aperta a tutti i giovani del territorio, offerta dal Credito Cooperativo con ingresso gratuito su prenotazione (whatsapp 3341566666), in collaborazione col Chiringuito, Ayron DJ.

Sabato 14 marzo mattina si inizierà con una visita guidata al piano nobile del seicentesco Palazzo Cherubini a Ostra, Sede della BCC di Ostra e Morro d’Alba, per apprezzare i meravigliosi stucchi dei soffitti e gli imponenti architravi, attraverso l’illustrazione storico-artistica di guide FAI d’eccezione, giovani Studentesse ostrensi.

Il Mini Forum proseguirà poi al Teatro “La Vittoria” di Ostra con i saluti istituzionali del Direttore della BCC Roberto Crostella, della Presidente Paola Petrini, del Sindaco di Ostra Federica Fanesi, del Presidente della Federazione Marchigiana BCC Massimo Tonucci e del suo Direttore Ennio Di Foglio.

Verrà poi dato spazio a una sessione di approfondimento su “Come l’intelligenza artificiale sta ridisegnando le regole della cybersecurity“ con gli interventi del Prof. Andrea Bonci dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Ing. Simone Valenti di Ancharia, spin-off dell’Ateneo dorico.

La mattinata si concluderà con il “BCC Bridge”, il momento di confronto tra giovani Soci e vertici delle BCC marchigiane: Direttori e Presidenti daranno il loro contributo per trasformare le idee nate nel laboratorio del giorno prima in progetti concreti e realizzabili.

Saluti finali infine affidati al momento conviviale presso la Sede della Pro Loco di Ostra (che si ringrazia per l’organizzazione del pranzo) più distribuzione da parte della BCC di Ostra e Morro d’Alba di di un omaggio enologico a tutti i partecipanti per brindare al lavoro svolto con l’augurio di rivedersi l’anno prossimo al quinto mini-forum dei giovani Soci e Socie delle BCC regionali presso un’altra BCC ospitante.

B.C.C. di Ostra e Morro d’Alba

Pagina Facebook

Sede

Via Mazzini, 93

60010 Ostra

Tel. 071798931

Fax 07179893227

www.ostra.bcc.it

banca@ostra.bcc.it

AlbaNostra Mutua BCC Ostra e Morro d’Alba

AlbaNostra: Pagina Facebook