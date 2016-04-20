Tutto esaurito ad Ancona per la prima tappa di “Beat Bike Marche” Si svolgerà domenica 29 marzo da Ancona a Portonovo

115 Letture Sport

E’ già sold out la prima tappa di domenica prossima 29 marzo di “Beat bike Marche” – promossa dall’associazione Unbeatables, in programma da marzo a giugno 2026 – durante la quale si percorrerà la ciclovia del Conero da Ancona a Portonovo e ritorno lungo lo stesso percorso.

Aperta a tutti gli amanti del movimento all’aria aperta, Beat bike Marche è un viaggio in e-bike attraverso la Regione Marche, con 30 città e borghi coinvolti e oltre 300.000 cittadini raggiunti. Ideatore del progetto è Simone Ambrosi, portatore di defibrillatore da 13 anni: Simone percorrerà i 15 percorsi del progetto in e-bike, dimostrando concretamente come sia possibile coniugare sport e salute anche convivendo con una patologia cardiaca.

Al fine di contenere il numero di partecipanti e mantenere i livelli di sicurezza, la tappa di domenica prossima è al completo. Chiunque abbia intenzione di aderire alle prossime tappe potrà partecipare sia con la propria bicicletta (e-bike e non), sia noleggiandola a prezzo convenzionato, con consegna all’inizio della tappa.

“L’iniziativa – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni, in accordo con gli organizzatori – nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita all’insegna della cultura del benessere e anche e soprattutto della solidarietà e della partecipazione. Non mancano altri stimoli importanti, in materia di prevenzione e di valorizzazione del territorio marchigiano. L’auspicio è che, per tutte queste ragioni e con la gioia di stare insieme, siano tantissimi a partecipare alle tappe previste, iscrivendosi per tempo, animati da un autentico spirito sportivo, nel rispetto della Natura e degli altri”.

BEAT BIKE MARCHE ha avuto il patrocinio della Regione Marche, Consiglio Regionale, Parco del Conero, Fondazione Marche Cultura, Comuni di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Apiro, Montelupone, Federazione ciclistica Italiana, FIAB, Associazione Riviera del Conero, Fondazione Scarponi e il sostegno di: Panatta Sport, Agenzia Generali Ag. Del Viale, Viva Servizi, 5 Mila, Fratubi Srl, Palumbo Super Yacht, Spiaggia Bonetti, Parco Eldorado, Hotel Eldorado, Il David, Auexde, Corman Hospital, Studio Pacinotti, Mafral, Fior di Grano, Primed Srl, Green Energy Service e Noi Marche Bike Life.

Tutte le informazioni e le tappe su https://unbeatables.it/beat-bike-marche/.

BEAT BIKE MARCHE si può seguire anche nelle pagine social Facebook, Instagram e Tik Tok è dove sono già presenti video propedeutici all’utilizzo dell’e-bike e dove verranno raccontate le tappe del progetto.