Adesso AN
15°
Domenica
14° / 20°
Lunedì
14° / 24°
Martedì
14° / 23°
Mercoledì
12° / 19°
AnconaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Bancarotta fraudolenta, 74enne di Camerano ai domiciliari

Il reato, commesso in provincia di Ascoli Piceno, risale al 2016

392 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Carabinieri

Un anziano di 74 anni è finito in manette a Camerano in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso recentemente dalla Corte d’Appello di Ancona.

Dovrà infatti scontare una pena definita pari a tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, da lui commesso nel dicembre del 2016 in provincia di Ascoli Piceno. I Carabinieri del comando locale hanno notificato la misura restrittiva al pensionato, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, che si trova ora in regime di arresti domiciliari.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ancona Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni