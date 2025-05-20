Bancarotta fraudolenta, 74enne di Camerano ai domiciliari
Il reato, commesso in provincia di Ascoli Piceno, risale al 2016
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Un anziano di 74 anni è finito in manette a Camerano in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso recentemente dalla Corte d’Appello di Ancona.
Dovrà infatti scontare una pena definita pari a tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, da lui commesso nel dicembre del 2016 in provincia di Ascoli Piceno. I Carabinieri del comando locale hanno notificato la misura restrittiva al pensionato, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, che si trova ora in regime di arresti domiciliari.
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