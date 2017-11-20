Concerto Vasco Rossi al Del Conero di Ancona: come muoversi per raggiungere lo stadio Le informazioni utili su parcheggi, viabilità e trasporto pubblico in vista degli show del 23 e 24 giugno 2026

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Informazioni parcheggi, viabilità, servizio bus navetta in occasione dei concerti di Vasco Rossi in programma allo Stadio Del Conero nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Tre le linee di navette gratuite con relativa geolocalizzazione:

LINEA BLU: Stazione FS lato Alberghi – https://maps.app.goo.gl/My19UVSRnekspv1J8

Piazza Ugo Bassi – https://maps.app.goo.gl/By9Th36QffG4K6cx9

Capolinea Tavernelle – https://maps.app.goo.gl/t2E3FEd7FThSFVJ48

Stadio del Conero – https://maps.app.goo.gl/Rsp7xqvKXNELbo1X6

Orari di andata: dalle ore 10.40 alle 20,48;

Parcheggi serviti: Parcheggio Archi, Parcheggio Piazza d’Armi e Parcheggio via Bersaglieri d’Italia.

LINEA ROSSA: S.G. della Marca (rotatoria) – https://maps.app.goo.gl/uwWNy3ei8xsJ67pbA

1^ S.G. della Marca – https://maps.app.goo.gl/ZBkbooAeEVjEjUBG6

Stadio del Conero – https://maps.app.goo.gl/Rsp7xqvKXNELbo1X6

Orari di andata dalle ore 14:00 alle ore 20:54

Parcheggi serviti: Parcheggio S.G. della Marca.

LINEA VERDE: Galilei – https://maps.app.goo.gl/DWThiYp7VqHReXDJ6

via Ranieri – https://maps.app.goo.gl/ePfDQ2gr7t6BWqKx5

Capolinea Tavernelle – https://maps.app.goo.gl/t2E3FEd7FThSFVJ48

Stadio del Conero – https://maps.app.goo.gl/Rsp7xqvKXNELbo1X6

Orari di andata: dalle ore 14,00 alle ore 21.06

Parcheggi serviti: Parcheggio via Bersaglieri d’Italia, Università a Montedago e Liceo Galilei

Gli spettatori che arriveranno sia da nord sia da sud potranno utilizzare le aree di parcheggio individuate per l’evento seguendo la segnaletica dedicata predisposta lungo i principali assi viari. Anche al termine dei concerti sarà importante seguire le indicazioni presenti lungo la viabilità per agevolare il deflusso e raggiungere più rapidamente le direttrici di uscita dalla città.

Per chi proviene da sud saranno inoltre disponibili le aree di sosta della zona Baraccola Est, Baraccola Ovest e il Gross Ancona (quest’ultimo aperto dalle 18.00 con 300 posti disponibili).

In queste aree non è previsto il servizio navetta gratuito. Lo Stadio potrà comunque essere raggiunto a piedi seguendo i percorsi pedonali segnalati lungo la viabilità, con tempi di percorrenza stimati tra i 30 e i 40 minuti.

Potete trovare tutte le informazioni aggiornate qui https://shorturl.at/ti3o6