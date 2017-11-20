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Concerto Vasco Rossi al Del Conero di Ancona: come muoversi per raggiungere lo stadio

Le informazioni utili su parcheggi, viabilità e trasporto pubblico in vista degli show del 23 e 24 giugno 2026

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Vasco Rossi in concerto

Informazioni parcheggi, viabilità, servizio bus navetta in occasione dei concerti di Vasco Rossi in programma allo Stadio Del Conero nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Tre le linee di navette gratuite con relativa geolocalizzazione:

LINEA BLU: Stazione FS lato Alberghi – https://maps.app.goo.gl/My19UVSRnekspv1J8

Piazza Ugo Bassi – https://maps.app.goo.gl/By9Th36QffG4K6cx9

Capolinea Tavernelle – https://maps.app.goo.gl/t2E3FEd7FThSFVJ48

Stadio del Conero – https://maps.app.goo.gl/Rsp7xqvKXNELbo1X6

Orari di andata: dalle ore 10.40 alle 20,48;

Parcheggi serviti: Parcheggio Archi, Parcheggio Piazza d’Armi e Parcheggio via Bersaglieri d’Italia.

 

LINEA ROSSA: S.G. della Marca (rotatoria) – https://maps.app.goo.gl/uwWNy3ei8xsJ67pbA

1^ S.G. della Marca – https://maps.app.goo.gl/ZBkbooAeEVjEjUBG6

Stadio del Conero – https://maps.app.goo.gl/Rsp7xqvKXNELbo1X6

Orari di andata dalle ore 14:00 alle ore 20:54

Parcheggi serviti: Parcheggio S.G. della Marca.

 

LINEA VERDE: Galilei – https://maps.app.goo.gl/DWThiYp7VqHReXDJ6

via Ranieri – https://maps.app.goo.gl/ePfDQ2gr7t6BWqKx5

Capolinea Tavernelle – https://maps.app.goo.gl/t2E3FEd7FThSFVJ48

Stadio del Conero – https://maps.app.goo.gl/Rsp7xqvKXNELbo1X6

Orari di andata: dalle ore 14,00 alle ore 21.06

Parcheggi serviti: Parcheggio via Bersaglieri d’Italia, Università a Montedago e Liceo Galilei

Vasco Rossi in concertoVasco Rossi in concerto

Gli spettatori che arriveranno sia da nord sia da sud potranno utilizzare le aree di parcheggio individuate per l’evento seguendo la segnaletica dedicata predisposta lungo i principali assi viari. Anche al termine dei concerti sarà importante seguire le indicazioni presenti lungo la viabilità per agevolare il deflusso e raggiungere più rapidamente le direttrici di uscita dalla città.

Per chi proviene da sud saranno inoltre disponibili le aree di sosta della zona Baraccola Est, Baraccola Ovest e il Gross Ancona (quest’ultimo aperto dalle 18.00 con 300 posti disponibili).

In queste aree non è previsto il servizio navetta gratuito. Lo Stadio potrà comunque essere raggiunto a piedi seguendo i percorsi pedonali segnalati lungo la viabilità, con tempi di percorrenza stimati tra i 30 e i 40 minuti.

Potete trovare tutte le informazioni aggiornate qui https://shorturl.at/ti3o6

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