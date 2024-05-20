Subsonica arrivano ad Ancona con il tour estivo “Terre Rare 96-26” Sabato 25 luglio il concerto in Piazza Cavour per il Flame Festival. Biglietti disponibili online e, prima del live, al botteghino

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“TERRE RARE 96-26”, il tour estivo dei Subsonica prodotto da Live Nation, farà tappa domani, sabato 25 luglio alle 21:00, in Piazza Cavour di Ancona per il Flame Festival organizzato da Futura Unisce con il patrocinio del Comune.

I biglietti sono disponibili su www.livenation.it, sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ticketmaster www.ticketmaster.it e Vivaticketwww.vivaticket.com. Sarà possibile l’acquisto anche domani sera, dalle 19:00, al botteghino presente in loco.

Info: 085.9047726 347.3247190 www.flamefestival.it

La tournée fa seguito alle celebrazioni del trentennale di carriera della band con “CIELI SU TORINO 96-26” con quattro date live sold out alle OGR Torino e accompagnate dall’uscita di “Terre Rare” – il nuovo album – e dal singolo radiofonico estratto “Grida”. “Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.

Con uno show pensato come il coronamento di un anno ricco di successi e festeggiamenti, i Subsonica accompagnano il pubblico attraverso trent’anni di carriera, tra brani iconici e momenti che hanno segnato il loro percorso artistico.

BIOGRAFIA

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal 1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti collezionati, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, è partito il 1° aprile 2022 e ha registrato il tutto esaurito. Il tour segue quello estivo che nel 2021 ha toccato diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia. A luglio 2022 segue la tournée estiva ATMOSFERICO 2022 con cui la band ha celebrato il ventennale di Amorematico, il terzo album dei Subsonica, pubblicato l’11 gennaio 2002. Durante l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima, a cui si aggiunge il premio come Miglior Compositore ai David di Donatello 2024 e le candidature ai Nastri d’Argento 2024 nelle categorie Colonna Sonora e Miglior Canzone Originale. Il 20 ottobre 2023 esce “Pugno di Sabbia”, il nuovo singolo che – assieme al brano “Mattino di Luce” – anticipa il decimo album in studio della band “Realtà Aumentata”, fuori il 12 gennaio 2024. Il 2024 li ha visti tornare ad esibirsi nei palazzetti italiani con il SUBSONICA 2024 TOUR, e nei principali festival estivi italiani con LA BOLLA TOUR, a cui si è aggiunto il SUBSONICA CLUB TOUR 2025 che li ha visti calcare i palchi dei principali club europei e italiani. Il 14 novembre 2025 esce “Radio Mogadiscio”, il brano che, insieme al nuovo singolo “Il Tempo in Me”, ha anticipato “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro speciali appuntamenti alle OGR Torino tenutosi il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile 2026 per celebrare il trentennale di carriera della band e il nuovo album “Terre Rare” pubblicato il 20 marzo insieme al terzo singolo estratto “Straniero” feat. TÄRA. Nell’estate 2026 i Subsonica suonano nei principali festival estivi con il tour “TERRE RARE 96-26”.