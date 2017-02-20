A Morro d’Alba musica e solidarietà a favore di Fondazione I.O.M. con il Concerto per Anna Tra i filari della Cantina Lucchetti l'8 agosto suonerà l'Orchestra di fiati Insieme per gli Altri, diretta dal maestro Enrico Vissani

Con la salsedine ancora sulla pelle, lasciamo la costa e risaliamo lentamente i primi chilometri dell’entroterra, alla ricerca di quel filo d’aria che in queste sere d’agosto rende più lieve anche il caldo.

È un viaggio breve, appena una ventina di chilometri, ma sufficiente per cambiare paesaggio e profumi. Prima gli ulivi della prestigiosa cultivar Raggia, poi i filari della Lacrima di Morro d’Alba, il vitigno che più di ogni altro racconta il carattere di queste colline.

Ma oltre alle eccellenze della terra e del mare, qui nascono anche persone che fanno della comunità un valore concreto. È questo lo spirito che anima l’iniziativa di Mario Lucchetti, che ha scelto di aprire la propria cantina per ospitare il Concerto per Anna, evento benefico dedicato alla memoria della figlia e promosso a sostegno della Fondazione I.O.M., con il patrocinio del Comune di Morro d’Alba.

Tra i filari, l’Orchestra di fiati Insieme per gli Altri, diretta dal maestro Enrico Vissani, porterà ancora una volta la propria idea di musica: uno strumento di solidarietà che va oltre il semplice spettacolo. Un progetto nato dall’intuizione di Francesco Di Mauro, fondatore dell’orchestra, prima tromba e instancabile coordinatore dell’ensemble, che continua a guidarne l’attività con la stessa passione degli esordi.

La famiglia Lucchetti anche sul palco: tra i musicisti dell’orchestra figurano infatti Paolo, figlio di Mario, al sax baritono (foto), Maria Vittoria e Maria Sole, nipoti di Mario, rispettivamente al clarinetto e al sax contralto. Un legame che rende ancora più speciale questo concerto.

Al centro dei riflettori la vocalist Alba Ciattaglia, già molto apprezzata dal pubblico nel concerto senigalliese dello scorso 23 luglio.

Sarà un’occasione per ritrovarsi, ascoltare buona musica e portare un aiuto concreto a chi oggi affronta la malattia.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto 2026 alle ore 18.30, presso la Cantina Lucchetti, in via Santa Maria del Fiore, a Morro d’Alba.