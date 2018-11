Montemarciano: dal 30 novembre in vendita gli abbonamenti alla stagione teatrale Fino a domenica 2 dicembre gli abbonati alla scorsa stagione possono rinnovare il posto al Teatro Alfieri

Da venerdì 30 novembre sono in vendita gli abbonamenti alla stagione teatrale al Teatro Alfieri realizzata da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiBAC.



Fino a domenica 2 dicembre gli abbonati alla scorsa stagione possono rinnovare il posto, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili da domenica 9 a martedì 11 dicembre alla Biblioteca Comunale (tel. 071/9163384, aperta dalle 17,30 alle 19,30).

I tagliandi sono in vendita a 70 euro (primo settore), 60 euro (secondo settore) e 46 euro (terzo settore), con riduzioni per i primi due settori rispettivamente a 65 e 55 euro riservate a giovani fino a 29 anni, oltre 65 anni, convenzionati vari.

Da mercoledì 12 dicembre, inoltre, sarà possibilie acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli (20 euro per il primo settore, 17 euro per il secondo e 13 euro per il terzo, con riduzioni a 18 e 15 per i due primi settori ) alla Biglietteria Teatro Alfieri aperta il giorno di spettacolo dalle 20 e su vivaticket.it.

Il sipario del Teatro Alfieri si apre giovedì 13 dicembre con lo spettacolo del CTS Centro Teatrale Senigalliese Pink Circus per la regia di David “Zanza” Anzalone, intrepretato da Cinzia Brugnòla, Francesca Puglisi e Sofia Bròcani. A seguire, il 15 gennaio con Amici, amori, amanti, di Paul Zeller con Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi, Attilio Fontana diretti da Enrico Maria Lamanna, il 21 febbraio appuntamento La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli e, per finire, il 7 marzo, la compagnia VicoQuartoMazzini, in coproduzione con ATGTP e Asini Bardasci in Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello con la regia di Gabriele Paolocà.

Info e prenotazioni AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net, Biblioteca Comunale Montemarciano tel. 071/9163384, Comune di Montemarciano tel. 071/9163327 Call center dello spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e Biglietteria Teatro Alfieri tel. 071/9163383.