Si avvicina a Falconara il primo appuntamento con i “family concert” Domenica 3 marzo avrà luogo il concerto "Fa Re dal nulla, Munari e altri suoni", rivolto alle famiglie con bambini da zero a sei anni

Crescere e imparare attraverso la musica è il filo conduttore dei ‘family concert’, i concerti per famiglie con bambini da zero a sei anni previsti nel pacchetto Be Sprint, progetto del Comune di Falconara in partenariato con Cooss Marche per offrire supporto ai genitori.

Il primo appuntamento sarà domenica 3 marzo 2019 alle 16.30 all’Auditorium Federico Marini di via Marsala, dal titolo ‘Fa Re dal nulla, Munari e altri suoni’, concerto a cura di Zonamusica.

Il family concert è dedicato alla fascia di spettatori più giovani con i loro genitori ed è gratuito: occorre prenotarsi tramite compilazione della scheda di iscrizione e invio alla casella prenotazioniconcerto@comune.falconara-marittima.an.it entro sabato 2 marzo. Tutte le istruzioni e la scheda di prenotazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. Si riceverà una conferma di prenotazione, da stampare e presentare all’ingresso il giorno del concerto: il numero dei posti disponibili è fisso e le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti.

Il secondo concerto per le famiglie si svolgerà a novembre e avrà per titolo Gruzzolino.

La vicesindaco Yasmin Al Diry, con deleghe alle Politiche sociali e scolastiche, sottolinea la valenza educativa dell’arte: «Le espressioni artistiche, tra cui la musica, possono essere utilizzate come validi strumenti per la lotta alla povertà educativa, obiettivo principale del progetto Be sprint. Anche in questo evento viene posta al centro la Famiglia, fondamento della società».