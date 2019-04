Chiaravalle, sabato 4 maggio arriva a teatro lo spettacolo “Pitecus” di Antonio Rezza L'appuntamento è per le ore 21.00 al teatro Valle

Il cartellone del Teatro Valle propone, sabato 4 maggio, fuori abbonamento nella stagione “Città senza muri” realizzata da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiBAC, lo spettacolo “Pitecus” di e con Antonio Rezza.

Scritto e diretto da Flavia Mastrella e Antonio Rezza per la compagnia Rezzamastrella, l’habitat di Flavia Mastrella e il disegno luci Mattia Vigo, (mai) scritto da Rezza che è assistito alla creazione da Massimo Camilli, Pitecus racconta storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato: stracci di realtà si susseguono senza filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici ed aggressivi anche argomenti delicati. Non esistono rappresentazioni positive, ognuno si accontenta, tutti si sentono vittime, lavorano per nascondersi, comprano sentimenti e dignità, non amano, creano piattume e disservizio.

«È uno spettacolo – scrivono Rezza & Mastrella – che analizza il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni: laureati, sfaticati, giovani e disperati alla ricerca di un occasione che ne accresca le tasche e la fama, pluridecorati alla moralità che speculano sulle disgrazie altrui, vecchi in cerca di un’identità che li aiuti ad ammazzare il tempo prima che il tempo ammazzi loro, persone che tirano avanti una vita ormai abitudinaria, individui che vendono il proprio corpo in cambio di un benessere puramente materiale, esseri che viaggiano per arricchire competenze culturali esteriori e superficiali. I personaggi sono brutti somaticamente ed interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. Parlano un dialetto misto, sono molto colorati, si muovono nervosi e, attraverso la recitazione, assumono forme mitiche e caricaturali, quasi fumettistiche».

Biglietti di posto unico a 15 euro (con riduzioni a 10 euro) in vendita alla biglietteria del teatro aperta il martedì (orario 17.30/20), il giorno precedente lo spettacolo (orario 17.30/19.30) e quello di rappresentazione (dalle 18 a inizio spettacolo).

Informazioni: Biglietteria Teatro Valle 071/7451020; Comune di Chiaravalle, Ufficio Cultura 071 9499266, Call center dello Spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21.