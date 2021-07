Aperte le iscrizione per corsi di qualifica per “Operatore del Servizio Sala” a Senigallia La partecipazione è completamente gratuita ed è possibile inviare la propria candidatura entro il 31 luglio

Dopo un periodo di chiusure e di difficoltà, tutto il mondo della ristorazione e delle strutture ricettive è ripartito con grande energia e dinamismo, aprendo moltissime opportunità di lavoro nel settore. Una delle figure maggiormente richieste è quella di Operatore del Servizio Sala.



Ottenere una Qualifica professionale per “Operatore del Servizio Sala”, rappresenta quindi un’opportunità molto interessante, in chiave di investimento sulla propria professionalità. E lo si può fare in modo completamente gratuito, attraverso la frequenza al corso finanziato Fondo Sociale Europeo e realizzato da IF… srl (in partnership con LIAN sas, FORES MARCHE, B.A.A.S. STUDIO snc, POLO FORMATIVO MARCHE, MARCHEFORMAZIONE srls, VICTORIA SCHOOL, CE.S.CO.T. ANCONA, C.I.A. SERVICE GROUP).

La formazione sarà svolta a partire da settembre, a Senigallia, per 500 ore di corso complessive, di cui 200 ore di stage in aziende della zona. Le iscrizioni scadono il 31 luglio.

Il corso si rivolge a soggetti residenti e/o domiciliati nella regione Marche di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che non partecipano a percorsi di Istruzione (indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza).

Le lezioni saranno tenute da docenti esperti ed operatori del settore saranno volte a formare tecnici dell’accoglienza e dell’ospitalità, in grado di svolgere con efficienza e competenza tutte le attività legate al servizio di sala all’interno di strutture ristorative alberghiere ed extralberghiere, nonché al servizio di bar all’interno di aziende alberghiere, di ristorazione e di pubblici esercizi.

La formazione proposta è finalizzata a fornire, secondo standard internazionali e di eccellenza, l’esatta conoscenza della sala, del bar e delle diverse zone operative, dell’arredo e delle attrezzature, della terminologia tecnica degli strumenti di lavoro e delle tecniche di utilizzo degli stessi, delle funzioni tecnico-professionali dei singoli componenti lo staff e del contributo che ciascuna figura professionale deve dare all’organizzazione generale del lavoro, delle tecniche di base dei diversi tipi di servizio e delle sue realizzazioni, delle tecniche di disposizione, preparazione e decorazione dei tavoli e della sala, nonché della preparazione e presentazione delle bevande.

Per candidarsi, è necessario compilare la domanda e trasmetterla a mezzo raccomandata AR, PEC o a mano (seguendo le procedure indicate nel bando), insieme ad una copia di un documento di identità, del proprio CV.

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo e che avranno superato dell’esame finale, conseguiranno un Attestato di Qualifica (livello EQF4) di OPERATORE DEL SERVIZIO DI SALA – Profilo 8000 del Repertorio Regionale dei Profili Professionali (DGR n. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i.).

Sono ancora a disposizione 9 candidature. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero superiore alle posizioni disponibili, sarà attivata una fase di selezione. Le attività di selezione e l’inizio del corso è programmato per il mese di settembre 2021.

La scadenza per la trasmissione delle domande è fissata a sabato 31 luglio 2021.

E’ possibile scaricare il bando e la domanda di iscrizione su www.ifsrl.it

