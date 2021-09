La Provincia di Ancona beneficerà dell’attività di supporto e consulenza di CDP Unica nelle Marche a rientrare nella graduatoria finale dei progetti di edilizia scolastica

L’ente risulta infatti inserito tra le 11 amministrazioni provinciali della graduatoria finale dei progetti di edilizia scolastica che potranno beneficiare dell’attività di supporto e consulenza di CDP.

La Provincia di Ancona è l’unico ente provinciale della regione Marche presente nella graduatoria.

Durante il mese di settembre si avvierà la fase esecutiva che prevede la sigla dei protocolli attuativi tra l’ente e CDP, attraverso cui saranno disciplinate le attività di consulenza che verranno erogati a favore della Provincia di Ancona nello sviluppo dei progetti di edilizia scolastica selezionati.

La Provincia di Ancona, grazie al protocollo siglato tra il Presidente UPI Michele de Pascale e dall’AD CDP Fabrizio Palermo per sostenere le Province in tutto il processo di ideazione e realizzazione di opere e investimenti, aveva, prima dell’inizio dell’estate, inviato la propria candidatura per richiedere il supporto CDP inerente l’edilizia scolastica.

Il progetto selezionato da CDP per l’attività di supporto e consulenza riguarda l’intervento di adeguamento sismico dell’ITIS Volterra di Ancona.