Niente autobus per gli studenti di Falconara. Rinviata l’attivazione del trasporto scolastico Il servizio era stato affidato ad una società privata dalla Regione Marche, attraverso un bando europeo

73 Letture Cronaca

Il Comune di Falconara si vede costretto a rinviare l’attivazione del trasporto scolastico, che quest’anno è stato affidato dalla Regione Marche, sulla base di un bando europeo, alla Tundo Vincenzo Spa, assegnataria anche del lotto che coinvolge Falconara e altri otto Comuni marchigiani.

L’ente locale falconarese, date le previsioni di legge, non aveva la facoltà di rifiutare tale affidamento. Nonostante le rassicurazioni arrivate fino alla mattinata del 14 settembre, dai responsabili della Tundo, in serata non sono arrivati a Falconara i pulmini che avrebbero dovuto garantire il servizio.

Nella stessa situazione anche altre amministrazioni il cui trasporto scolastico era stato affidato alla stessa società. Preso atto dell’inadempienza della Tundo, certificata nella serata del 14 settembre dalla stessa Regione Marche, gli uffici sono al lavoro per individuare una nuova società cui affidare il servizio, da attivare in tempi rapidi.

Gli utenti saranno avvisati quanto prima della nuova data di avvio.