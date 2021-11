Prende il via la stagione del teatro La Nuova Fenice di Osimo Previsto per giovedì 11 novembre lo spettacolo "Brancaleone. Viaggio di inizio millennio"

41 Letture Cultura e Spettacoli

Si apre giovedì 11 novembre la stagione del teatro la Nuova Fenice di Osimo, proposta da Comune e A.S.S.O. in collaborazione con AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura con un fuori abbonamento: “Brancaleone. Viaggio di inizio millennio”. liberamente tratto da L’armata Brancaleone e Brancaleone alle Crociate di Age-Scarpelli, Monicelli, adattamento e direzione artistica di Giampiero Solari, con un grande cast di attori marchigiani composto da Romina Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani, Oscar Genovese, Paola Giorgi, Lorenzo Loris, Rosetta Martellini, Massimo Pagnoni e Francesco Trasatti, regia di Paola Galassi, regista collaboratore Oscar Genovese, prodotto da Galassie srl nell’ambito del progetto Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.

Non si ferma mai Brancaleone. Ha sempre nuove sfide da compiere. Il suo incedere può sembrare lento, a volte confusionario, ma in realtà sa esattamente dove vuole andare e perché: ha una missione, è mosso dal bene. Il suo viaggio, iniziato in piena pandemia, ha toccato i comuni colpiti dal sisma 2016 ed è un poi’ come una luce accesa nelle piazze. “Un viaggio dal ritmo incalzante, con grandi sorprese, incontri che cambiano, solo apparentemente, la rotta, creando paradossi che rendono il dramma ironico e comico”, afferma Giampiero Solari.

Lo spettacolo è in scena anche venerdì 12 al teatro dell’Aquila di Fermo (info 0734/ 284295, inizio ore 21) e sabato 13 al Feronia di San Severino Marche (info e prenotazioni 0733/638414, inizio ore 21).

A Osimo biglietti di posto unico numerato a 15 euro in vendita alla biglietteria del Teatro La Nuova Fenice (Piazza Marconi 3, tel. 071 7231797 orario 17/20)

Biglietti anche nei punti vendita AMAT e on-line su vivaticket.com.

Informazioni AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21,15 a Osimo; ore 21 a San Severino e a Fermo.