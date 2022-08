Tremendo frontale nei dintorni di Monsano, deceduto un motociclista di 53 anni Inutile ogni tentativo di soccorso per Domenico Pengue

Drammatico incidente stradale a Monsano nella tarda serata di mercoledì 24 agosto: un 53enne residente a Monte San Vito ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un’automobile alla guida della sua motocicletta.

Il fatto ha avuto luogo intorno a mezzanotte lungo via Marche, in prossimità dell’ex-Mercatone Uno. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’impatto tra i due mezzi: il centauro, Domenico Pengue, è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando lesioni purtroppo fatali.

A nulla è valso l’intervento sul posto da parte del personale sanitario del 118, in quanto l’uomo è deceduto pressoché sul colpo. Sul posto anche i Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi pertinenti alla situazione. Il giovane al volante dell’automobile, un 25enne di Filottrano, è stato invece sottoposto agli esami del caso.