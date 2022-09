Ancona, pronte a ripartire le “Visite teatrali” alla Selva di Gallignano Coinvolti alunne e alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del capoluogo dorico

51 Letture Cultura e Spettacoli

Con “Sfogliamo i racconti del bosco” parole e foglie, suoni e presenze all’Orto Botanico “Selva di Gallignano”, tornano le visite per scolaresche organizzate dall’Associazione Culturale “I Trucioli” in collaborazione con il Centro Orto Botanico “Selva di Gallignano” (AN) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, l’Accademia delle Erbe Spontanee, e con il Patrocinio del Comune di Ancona.

Con la Visita Teatrale di Teatro Selvatico l’ecologia e la botanica, la narrazione e la poesia si fondono insieme. Il percorso pregno delle caratteristiche del Teatro, così come la tradizione e la tecnica teatrale chiedono, è particolarmente attento alla qualità, ed alla godibilità dell’ambiente naturale con il quale interagisce.

​I punti forti del percorso:

La natura dell’Orto Botanico, un luogo- ambiente naturale con la sua posizione appartata, in una valle fitta di alberi (la selva) con il laghetto, i prati e la zona ripariale.

Il guardaboschi che guida i ragazzi in una passeggiata tra le meraviglie dell’Orto, stimolando attenzione ed ascolto.

Il racconto tra gli alberi, che evoca presenze e personaggi, sollecita l’interesse e l’immaginazione.

Il laboratorio ludico-manipolativo che chiama i ragazzi ad un confronto gioioso con gli elementi naturali.

La Selva di Gallignano è una delle poche testimonianze dell’antico paesaggio forestale sopravvissuto alla storica deforestazione che ha riguardato l’intero settore collinare preappenninico della regione. Nel 2000 presso la Selva è stato istituito l’Orto Botanico “Selva di Gallignano”, che è Centro di ricerca per la conservazione della biodiversità floristica dei territori anfiadriatici e Centro di didattica e di divulgazione della cultura ambientale (Centro di Esperienza della rete INFEA-Regione Marche).

A tutt’oggi circa 9.500 ragazzi hanno visitato la Selva di Gallignano, con la formula della Visita Teatrale di Teatro Selvatico.

​Le visite sono organizzate in orario scolastico

INFO e prenotazioni al 346 89 44 850

Visita il sito: www.gemmateatroselvatico.com

Email: info@teatrotrucioli.it – gr.scarponi@teatrotrucioli.it

Visite Teatrali trailer: