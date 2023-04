Furto notturno al Toys Center di Monsano, in corso le ricerche dei responsabili Almeno tre i malviventi entrati in azione nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile

Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, un gruppo di malviventi è entrato in azione presso il Toys Center di Monsano, in via Marche.

Sarebbero stati almeno tre i ladri che, intorno alle ore 2.00, hanno forzato l’ingresso principale del punto vendita, per poi fiondarsi al suo interno e mettere le mani sul registratore di cassa. L’entrata in funzione dell’allarme li ha rapidamente messi in fuga senza che potessero accaparrarsi ulteriore refurtiva: da una prima stima, il bottino consisterebbe in pochi contanti.

Sul posto sono quindi accorsi sia gli addetti alla vigilanza privata che i Carabinieri. In corso le indagini volte a identificare i responsabili, che potrebbero essere stati immortalati dalle numerose telecamere di sicurezza situate nei paraggi.