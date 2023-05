Assemblea dei soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba Il 6 maggioa d Ostra

Si è concluso un anno intenso, che ci ha traghettati dai postumi del Covid alle impennate inflazionistiche effetto della guerra russo-ucraina, passando per i rincari dei costi energetici, fino alla tragedia dell’alluvione, che ha tristemente interessato i nostri territori.



Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea (a cui anche la nostra Banca aderisce e del cui CDA fa parte la nostra Presidente Paola Petrini), in occasione dell’approvazione a fine marzo del “Piano Industriale 2023-2025”, ha affermato: «Quello del gruppo bancario cooperativo si è rivelato un modello di successo che ci ha permesso di erogare alle comunità un grande valore, migliorando il posizionamento competitivo del nostro Gruppo e valorizzando l’autonomia, il localismo e la prossimità delle nostre BCC».

In linea con le parole del Direttore di Iccrea sui segnali di resilienza, efficienza e robustezza del Credito Cooperativo, che peraltro non ha mai piegato la propria identità a strategiche “manovre commerciali” a dispetto degli Istituti bancari più eterogenei, toccati da fusioni e acquisizioni per mantenere la breccia nei mercati finanziari, anche la BCC di Ostra e Morro d’Alba ha chiuso il 2022 con un bilancio di tutto riguardo, al servizio e nel rispetto di Soci e Clienti, epilogo di un trend molto positivo con indicatori e parametri lusinghieri e in controtendenza rispetto al difficile scenario socio-economico.

I Soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba saranno chiamati ad approvare questo ragguardevole risultato nell’Assemblea Generale Ordinaria che si terrà in prima convocazione Domenica 30 Aprile 2023 e in seconda convocazione SABATO 06 MAGGIO 2023 alle ore 15:30 presso l’Hotel – Ristorante “La Cantinella” di Ostra (AN), votando il Bilancio d’esercizio 2022 ed eleggendo le cariche so-ciali per il prossimo triennio. Al termine dei lavori seguirà finalmente un importante momento convi-viale insieme e in presenza, la cena sociale.

«Un anno impegnativo, segnato da turbolenze economiche e sociali, ma di tenuta stabile e crescita robusta per la nostra Banca», sostiene il Vice Direttore della BCC Massimiliano Mancini, «foriero di un bilancio d’esercizio dai numeri molto soddisfacenti: un utile netto di 9,5 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2021 (frutto dell’ottimo lavoro sulle leve della finanza e sulla gestione dei crediti deteriorati che sono stati valorizzati al meglio senza cederli), un ROE (indicatore della reddi-tività netta della banca) del 22,4%, un COST/INCOME (indicatore dell’efficienza gestionale della banca) al 43,5%. Grazie all’utile conseguito la banca a raggiunto una patrimonializzazione pari a circa il 30%, quasi il doppio della media del sistema bancario nazionale. Il livello della liquidità del-la banca (LCR) supera i 500 punti, pari a oltre cinque volte il limite regolamentare.

Il credito deteriorato della banca, grazie alle coperture che superano abbondantemente l’80% (30 punti oltre la media del sistema bancario italiano) ha raggiunto un livello pari a circa lo 0,7% del totale dei crediti della banca (valore pari alla metà del sistema bancario nazionale)

Forza e solidità espresse non solo dai numeri, ma anche dalla assidua vicinanza di servizi al territorio (apertura nuova Filiale di Monsano e prossima inaugurazione di Marzocca), dagli interventi socio-assistenziali (quasi 35.000€ erogati dalla Mutua AlbaNostra tra rimborsi medico/sanitari sussidi alla famiglia e diarie da ricovero), dalle sponsorizzazioni ad Associazioni sportive, filantropiche, cul-turali e sanitarie, dalle Borse di Studio “Corrado Orazi”(premiati a dicembre 55 giovani), dagli inter-venti straordinari per le calamità (come gli importanti contributi ai Comuni di Ostra e Senigallia e all’Istituto Comprensivo Scolastico di Ostra in quanto maggiormente colpiti dall’alluvione del settem-bre 2022, ma anche già prima l’acquisto agli Ospedali locali di strumentazioni utili alle patologie da Covid o anche le speciali concessioni sul credito legate alla pandemia o l’acquisto dei crediti fiscali generati dai bonus edilizi). Ma forza e solidità espresse anche dalla trasversale presenza nei tavoli di lavoro del Credito Cooperativo nazionale o regionale di Mutualità/Non Profit, Cooperazione, Scuola, ESG/Economia Circolare, Pari Opportunità, Università (si pensi ai progetti “UBUM – Una Banca Una Mutua”, “Rete Nazionale Giovani Soci”, “Crescere nella Cooperazione”, “iDEE – Asso-ciazione Donne del Credito Cooperativo”, “Wins” con UNIVPM e UNICAM e al progetto pilota di “Welfare Aziendale” con Creawelfare s.r.l., al progetto pilota di Iccrea sul pieno potenziale digitale) e, infine, dall’attenzione al segmento under 35 non solo come destinatario di prodotti e servizi mirati, ma anche come interlocutore privilegiato dei territori di competenza della Banca, con la costituzio-ne, nell’estate ’22, del “Gruppo Giovani Soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba”.

«Un approccio qualificato, trasversale e multitasking, quello della nostra Banca, che testimonia non solo la diversità del nostro Istituto di Credito rispetto al sistema bancario tradizionale, ma anche la compenetrazione sociale e qualificata del rapporto forte con le comunità locali quali nostro impre-scindibile punto di riferimento: questo dice il nostro Statuto e racconta la nostra lunga storia, questa è la missione del nostro Credito Cooperativo», sostiene la Presidente Paola Petrini.

Siccome i risultati non arrivano mai per caso ma grazie ad una visione lungimirante, ad una com-provata capacità tecnica e alla motivazione e collaborazione di tutti, un ringraziamento speciale va al Consiglio di Amministrazione giunto a fine mandato, alla Direzione Generale della Banca guidata da Roberto Crostella, ai Dipendenti e Collaboratori tutti, per aver saputo mantenere equilibrio ed ef-ficienza in un anno complesso di cambiamenti e prove, confermando alla BCC di Ostra e Morro d’Alba il ruolo di attore primario dell’economia locale.

Ma la gratitudine più sincera va ai sempre più numerosi Soci e Clienti per la fiducia e il sostegno continuamente dimostrati, risultato più lusinghiero e gratificante per il lavoro del nostro Istituto di Credito.

L’attenzione va ora dunque ai tanti Associati (oggi circa 4.500) che possono presenziare all’Assemblea. Cari Soci, Vi aspettiamo all’Assemblea della Banca SABATO 06 MAGGIO 2023 al-le ore 15:30 alla Cantinella di Ostra per parlare di gestione, valore e risultati, votare e poi cenare finalmente insieme come ai vecchi tempi, dopo anni di scambi “a distanza”.

E ricordate, qualora non poteste partecipare di persona, delegate la Vostra presenza ad un altro Socio, non perdete l’occasione di “esserci” comunque!

