GreenLoop Festival: BCC Ostra e Morro d’Alba ha organizzato seminario e tavola rotonda Con prof. Gabriele Morettini e dott. Giovanni Betti si sono esaminati "I Fattori ESG nella Valutazione ed Erogazione del Credito"

Venerdì 5 maggio si è svolto, all’interno del GreenLoop Festival di Morro d’Alba, presso l’Auditorium, un pomeriggio di approfondimento con seminario su “I Fattori ESG nella Valutazione ed Erogazione del Credito” e tavola rotonda organizzati dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba con la collaborazione della Federazione Marchigiana BCC, Federcasse e la Rete Nazionale Giovani Soci BCC.

Relatori al seminario Gabriele Morettini, Prof. della Facoltà di Economia all’UNIVPM e Vicepresidente BCC Filottrano e il dott. Giovanni Betti, Esperto di Affari Europei e Finanza Sostenibile di Federcasse.

Alla tavola rotonda, organizzata dal Gruppo Giovani Soci della BCC di Ostra e Morro d’Alba, moderata da Chiara Piva, Responsabile Formazione e Referente Progetti Sviluppo e Mutualità di Federcasse, con la collaborazione dei Gruppi Giovani Soci delle altre BCC marchigiane, sono stati presentati i progetti green “RisorgiMarche”, “Banca Bosco” e “BCC Energia” in cui il Credito Cooperativo è fortemente impegnato.

Si è conclusa la serata di lavori sui temi della sostenibilità ed economia circolare con un’apericena in Cantina Vicari, offerto dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba, dopo la presentazione del libro “Nessi e Connessi” a cura di Raffaella Muroni e Annalisa Corrado (ideatrice, assieme ad Alessandro Gassmann, del progetto #GREENHEROES), con la partecipazione di Raffaele Lupoli, Direttore Editoriale di EconomiaCircolare.com

Così la Presidente della BCC di Ostra e Morro d’Alba, Paola Petrini: “Un sincero ringraziamento va al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, che ci ha accolto in seno a questa interessante kermesse, agli Organizzatori del Green Loop, che sono stati impeccabili e di supporto nell’organizzazione del pomeriggio, ma anche a Federcasse, alla Federazione Marchigiana BCC, alle Banche di Credito Cooperativo regionali presenti con i Presidenti, i Direttori, i Collaboratori e ai Giovani Soci BCC, per aver accolto il nostro invito, volendo condividere con noi un momento di approfondimento su importanti tematiche di interesse trasversale, voluto e seguito dal nostro Gruppo Giovani Soci, all’interno della serie di iniziative di cui al loro piano attività 2023, approvato dal CDA della nostra Banca”. Continua la Petrini: “Il coinvolgimento della Federazione Marchigiana, di Federcasse, del Credito Cooperativo Regionale e dei Gruppi Giovani Soci Marchigiani dà la misura di quanto il Credito Cooperativo si muova in maniera coordinata verso degli obiettivi importanti che ha compreso e sente suoi: la crescita dei Gruppi Giovani Soci ai quali dev’essere dato spazio, voce e la percezione di avere un ruolo concreto ed effettivo all’interno della comunità cooperativa; fare fronte comune in risposta alle richieste, agli obiettivi, alle sfide che arrivano dall’alto. Il Credito Cooperativo Marchigiano è in tal senso compatto e coeso, resiliente, efficiente e robusto, attento ai cambiamenti e pronto a calare a terra buone pratiche volte a consentire che davvero la sostenibilità sia intesa come l’elemento centrale del nuovo paradigma economico-sociale“.

