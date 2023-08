Uomo di 46 anni sorpreso con 20 grammi di cocaina ad Ancona: arrestato Si trova ora recluso presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in provincia di Potenza

Nella giornata di martedì 22 agosto, gli agenti della Polizia di Stato di Ancona hanno accompagnato presso il Cpr di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, un tunisino di 46 anni arrestato per spaccio giovedì 17 agosto.

In quell’occasione, l’uomo era stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, di alcuni bilancini di precisione e del materiale utile al confezionamento della droga. Dai successivi accertamenti si è appurato che, sin dal luglio del 2017, nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio italiano da parte della Procura della Repubblica di Potenza. Il 46enne si trova ora presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio, in attesa del volo che lo condurrà nel suo Paese d’origine.

Sempre nella giornata di martedì, l’attività congiunta portata avanti da Polizia e Polizia Locale ha permesso di identificare un 30enne di nazionalità marocchina, anch’egli irregolare sul territorio nazionale. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, gli ha quindi intimato di lasciare l’Italia entro sette giorni.