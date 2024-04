Giornate Icom, previste visite guidate anche a Fabriano Nella giornata di domenica 21 aprile

Si terrà ad Ancona dal 19 al 21 aprile 2024 l’Assemblea annuale dei soci Icom Italia, il principale network italiano di musei e professionisti museali, con più di 2.000 soci, individuali e istituzionali, che fa capo all’organizzazione internazionale Icom “International Council of Museums”.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Regione Marche, il Comune di Ancona e il Coordinamento Regionale Marche di Icom e con il supporto della Fondazione Marche Cultura per l’attività di promozione. La città di Fabriano parteciperà a questo evento e sarà lieta di ospitare i tanti soci Icom che saranno presenti nel territorio marchigiano per tre intense giornate aperte a tutti gli interessati, a cui parteciperanno professionisti museali provenienti da tutta Italia, per affrontare i temi più significativi del mondo museale e dei beni culturali.

Al termine delle tre giornate, domenica 21 aprile, ultima giornata dell’evento, sono programmate delle visite guidate che porteranno i partecipanti alla scoperta del patrimonio culturale delle Marche. Fabriano sarà una delle tappe principali, offrendo una visita su misura che consentirà di esplorare i siti più prestigiosi del nostro territorio.

Ecco il programma dettagliato relativo alla visita di domenica 21 aprile: alle 10:30 è prevista la visita al Teatro Gentile, seguita dall’Oratorio della Carità; successivamente si proseguirà con la Pinacoteca civica. Alle 12:00 è programmata la visita al Museo della Carta e della Filigrana, dove sarà possibile scoprire i segreti e le tecniche di produzione della carta.

Ecco le parole dell’Assessore alla Bellezza dott.ssa Maura Nataloni: «Siamo orgogliosi di poter partecipare a questa iniziativa che ci dà l’opportunità di mostrare l’eccellenza museale di Fabriano, il Museo della Carta e della Filigrana insieme ad altre espressioni del nostro patrimonio storico artistico, segni della creatività e della vivacità culturale che hanno caratterizzato da secoli la nostra Città».

La partecipazione alle tre giornate dell’Assemblea di ICOM Italia è aperta a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni, si prega di contattare lo Iat Fabriano Turismo al numero 0732 709424 o tramite email all’indirizzo fabrianoturismo@gmail.com.