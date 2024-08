Furti d’auto tra le Marche e l’Abruzzo, individuati i responsabili Quattro le vetture trafugate negli ultimi mesi a Castelfidardo

Identificati alcuni dei componenti di un sodalizio criminale che, nei mesi scorsi, si è reso responsabile del furto di diverse automobili tra le Marche e l’Abruzzo.

Le indagini dei Carabinieri hanno avuto inizio nel marzo scorso dopo il primo colpo, messo a segno a Castelfidardo. Dai successivi accertamenti, è stato appurato come nella stessa città fossero state trafugate altre tre vetture, mentre altri tre furti sono invece stati commessi tra Pescara e Giulianova.

Secondo la ricostruzione dei militari, i ladri erano soliti partire di sera da Cerignola, nel Foggiano, per poi imboccare l’A-14 e dirigersi verso nord. Dopo aver messo gli occhi sulle auto di loro interesse, procedevano a sostituirne le centraline e a riportarle in Puglia, avvalendosi in tal frangente di un secondo mezzo per segnalare l’eventuale presenza di forze dell’ordine lungo il tragitto. Il valore complessivo dei veicoli rubati ammonterebbe all’incirca a 140.000 euro.

Al termine dell’attività investigativa, il Gip del Tribunale di Ancona ha emesso una misura cautelare di obbligo di dimora nei confronti di due giovani pugliesi di 20 e 21 anni, uno dei quali pregiudicato, mentre una terza persona risulta invece indagata.