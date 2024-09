Cerca casa in Trentino-Alto Adige ma viene truffata: denunciato un 24enne Vittima del raggiro una jesina di 40 anni

Nel giro di pochi giorni, la Polizia di Stato di Jesi ha identificato e denunciato un truffatore, autore di un raggiro da migliaia di euro ai danni di una 40enne jesina.

La donna si era rivolta alle forze dell’ordine giovedì 29 agosto, spiegando loro la propria situazione. Dovendo trasferirsi per lavoro a Brunico, in provincia di Bolzano, si era messa alla ricerca di una casa in affitto, imbattendosi in un annuncio online relativo a un’abitazione con un canone mensile di 670 euro.

Durante la successiva conversazione con il locatore su WhatsApp, la 40enne aveva ricevuto un link che rimandava a un sito somigliante in tutto alla nota piattaforma Booking: qui aveva trovato foto e recensioni positive sull’alloggio, decidendo pertanto di inviare mensilità anticipate e caparra tramite bonifico per un totale di 2.110 euro.

Dopo aver ricevuto il denaro, tuttavia, l’inserzionista si era reso irreperibile. Convinta ormai di essere stata raggirata, la donna ha sporto querela alla Polizia. In meno di una settimana gli agenti hanno dunque identificato l’intestatario dell’Iban sul quale era stata versata la somma, ovvero sia un bresciano di 24 anni: il giovane è stato denunciato per truffa.