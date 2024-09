Prende il via ad Ancona il nuovo corso di autodifesa femminile A partire da mercoledì 2 ottobre

Partirà mercoledì 2 ottobre alle 20:30 nella palestra della Scuola Gianni Rodari di Via Brecce Bianche “Donne in difesa“, il nuovo corso di antiaggressione femminile di 12 lezioni della durata di un’ora organizzato dalla ASD Karate Ancona, con il patrocinio della Fijlkam Comitato regionale Marche ed il CONI Comitato regionale Marche.

Un percorso sulla sicurezza pensato per le donne di tutte le età, che potranno partecipare gratuitamente grazie al patrocinio del Comune di Ancona (ad eccezione del solo costo di iscrizione pari a 20 euro).

“Dopo il successo del precedente corso di autodifesa femminile, che si è tenuto questa estate in spiaggia e che ha registrato quasi 50 partecipanti, segno che il tema è particolarmente sentito – commenta l’Assessore alle Pari Opportunità Orlanda Latini – l’amministrazione comunale conferma la volontà di fornire alle donne di tutte le età gli strumenti per difendersi. Sappiamo che la violenza contro le donne è purtroppo un fenomeno diffuso, che si manifesta in molte forme, riguardanti sia la sfera fisica che psicologica. Il corso di autodifesa è strettamente dedicato e diretto ad insegnare alle donne alcune tecniche di base, utili a difendersi da tentativi di attacco e a prendere consapevolezza di sé”.

L’importanza del corso, quindi, non è solo quella di fornire strumenti pratici e tecniche per la difesa personale, ma anche quella di fornire benefici dal punto di vista emozionale e psichico.

“Il corso Donna In Difesa è molto più che un semplice corso di autodifesa fisica, – spiegano gli organizzatori – perché si tratta di un percorso che mira a dare alle donne gli strumenti per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo, mettendo al primo posto la prevenzione e la consapevolezza. Attraverso tecniche semplici ma efficaci, impariamo a gestire le minacce, prima con l’analisi e la prevenzione, poi, se necessario, con una difesa verbale e fisica mirata. L’obiettivo è fornire alle partecipanti la fiducia e le capacità necessarie per proteggersi in qualsiasi contesto.”

“Si tratta infatti di una formazione sulle strategie e tecniche di autodifesa personale può rivelarsi molto utile. Grazie alle tecniche di autodifesa sarà più facile interpretare le intenzioni di chi sta per compiere violenza ed attivare le azioni ad evitare l’aggressione. Ringrazio la ASD karate Ancona che ha ideato questo corso contribuendo in maniera concreta alla lotta contro la violenza sulle donne, in particolare al Maestro Massimo Monina, per la sensibilità mostrata al delicato tema della violenza sulle donne.”

“Siamo profondamente soddisfatti per il prezioso sostegno del Comune di Ancona al Progetto Donna in Difesa. Questo appoggio rappresenta un passo importante verso la tutela e il rafforzamento della sicurezza delle donne nella nostra comunità. Grazie a questa collaborazione, potremo ampliare le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. L’unione tra istituzioni e cittadinanza è fondamentale per costruire un futuro più sicuro e inclusivo per tutti” concludono gli organizzatori del corso.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 338 7621034 – 339 4442195 oppure scrivere a info@donnaindifesa.com e consultare il sito www.donnaindifesa.com.