L’Università Politecnica delle Marche partecipa a “Università Svelate” Diverse le iniziative in programma nella giornata di giovedì 20 marzo

Torna il 20 marzo “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università, seconda edizione, istituita dalla Conferenza dei Rettori Italiani CRUI, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Nasce con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del ruolo dell’Università come attore fondamentale per il progresso e la coesione sociale, e rappresenta un momento di incontro con le comunità attraverso eventi aperti al pubblico, workshop e dibattiti, organizzati dagli Atenei per offrire un’opportunità unica di cittadinanza attiva. Quest’anno la Giornata dell’Università è dedicata al rapporto tra Atenei e territorio ed è organizzata in collaborazione con l’ANCI.

“La Giornata dell’Università è un importante appuntamento dove ogni Ateneo rinsalda il rapporto col proprio territorio e – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – tramite un’ottica di condivisione, si “svela” alla comunità cercando di diffondere valori e competenze, per costruire nuove opportunità e benessere per tutti”.

L’Università Politecnica delle Marche partecipa all’iniziativa con un programma di eventi rivolti alla comunità universitaria ma soprattutto alla cittadinanza.

IL PROGRAMMA:

8.30-10.30 “Il ruolo socioculturale dell’università tra passato e presente”.

Seminario aperto alla cittadinanza presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”, Polo Villarey (AulaB). A cura del Prof. Francesco Orazi (DiSES).

Iscrizioni al link: https://forms.office.com/e/dJJQJqidBv

09:00-12:30 “Dall’Antartide all’Adriatico passando per il K2: una conoscenza senza confini”.

Attività divulgative per le scuole e visita all’infrastruttura acquari.

Giovani relatori si alterneranno in aula proponendo riflessioni su tre delle principali tematiche di cui si occupa il Dipartimento: biodiversità marina, attività antropica e inquinanti, economia circolare. All’esterno dell’aula saranno predisposti dei gazebo dove i partecipanti potranno sperimentare come si affronta la problematica delle plastiche e microplastiche in mare, mettere alla prova le proprie conoscenze sulle miniere urbane e osservare parte del materiale che costituisce il costituendo Museo di Storia Naturale dell’Ateneo. Il percorso si concluderà con la visita guidata all’Infrastruttura Acquari presso Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA), Polo Monte Dago.

Ore 10:00-12:00 “L’Orto Botanico Selva di Gallignano: aula verde dell’Università Politecnica delle Marche”.

Attività divulgativa per le scuole: visita alle aiuole espositive dell’Orto Botanico e ai laboratori della Banca del germoplasma, con illustrazione delle attività di ricerca in corso. Presso Orto Botanico -Contrada Selva, Gallignano (AN).

Ore 10:00 e Ore 15:00 “DHEKALOS – Alla scoperta delle bellezze storico culturali delle Marche attraverso la digitalizzazione e la realtà aumentata”

Visite guidate aperte alla cittadinanza al Laboratorio DHeKalos sul Digital Heritage. I visitatori saranno guidati in un percorso, della durata di circa 30 minuti, articolato in due momenti. Nella prima parte della visita, avranno l’opportunità di osservare e sperimentare diverse strumentazioni multimediali, come ledwall e schermi olografici, per scoprire i risultati dei processi di modellazione 3D e acquisizione digitale di beni culturali e oggetti d’arte. La seconda parte sarà dedicata alla sperimentazione della realtà estesa (MR, AR, VR), attraverso l’utilizzo e il test di dispositivi immersivi e non, finalizzati alla valorizzazione e fruizione innovativa del patrimonio culturale. Un’esperienza che rappresenta l’apice di una filiera tecnologica orientata alla documentazione scientifica e digitale del Cultural Heritage. A cura del Prof. Paolo Clini, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura nel Polo Monte Dago.

Iscrizioni al link: https://forms.office.com/e/b1wyAJzHKp

Ore 16:00 L’Orto Botanico “Selva di Gallignano” e la Banca del Germoplasma: visita guidata aperta alla cittadinanza.

All’Orto Botanico sarà possibile osservare le prime fioriture primaverili, in particolare delle specie bulbose e le specie nemorali coltivate nelle aiuole collocate al margine della Selva. La visita proseguirà nei laboratori della Banca del Germoplasma, dove sono in corso i test di germinazione delle specie target del progetto “Seeds & Bees”. I partecipanti saranno guidati nell’osservazione dei semi in germinazione e sarà illustrato il progetto che mira a selezionare miscugli di semi idonei per incrementare gli habitat idonei agli impollinatori selvatici.

Ritrovo al Parcheggio dell’Orto Botanico – Contrada Selva, Gallignano (AN).

A cura dell’Orto Botanico “Selva di Gallignano” .

Iscrizioni al link: https://forms.office.com/e/WQ3GHWy8gf

Ore 18:00 I Giovedì dell’Orto Botanico: “Progetto Roti di valorizzazione di un’area del Parco del San Vicino”.

Seminario aperto alla cittadinanza. L’incontro è organizzato nell’ambito de “I Giovedì dell’Orto Botanico”, un ciclo di incontri aperti a tutti per affrontare vari argomenti legati alla biodiversità. Interviene il Dott. Nicola Postiglione.

Presso Orto Botanico “Selva di Gallignano”.

Ore 20:30 Russian Tales – Concerto del Quartetto Eos.

L. van Beethoven, Quartetto per archi n. 7 in fa maggiore, n. 1 Op. 59,

Razumovsky D. Šostakovič, Quartetto per archi in do minore, Op. 110 n. 8.

Appuntamento della stagione Ancona Classica, realizzata sotto l’egida del Comune di Ancona, in collaborazione con gli Amici della Musica e la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Una collaborazione che continua ad essere sostenuta dall’Università Politecnica delle Marche e ad avvalersi della presenza di Spaziomusica – Ancona Jazz Festival.

Il concerto si terrà al Teatro Sperimentale di Ancona. Stagione Concertistica 2024-25 degli Amici della Musica.

Info: https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Universita_Svelate_2025