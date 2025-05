La città di Fabriano si aggiudica un bando regionale da 70mila euro Le risorse saranno impiegate per la valorizzazione del commercio locale e la rigenerazione del centro storico

Il Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 70.000 euro nell’ambito del bando “Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali”, promosso dalla Regione Marche all’interno del PR MARCHE FESR 2021-2027 – Asse 1. Il progetto presentato, denominato FABRIANO CREAttiva, intende promuovere una rigenerazione urbana connessa al rilancio economico e commerciale del centro storico.

Il progetto nasce in continuità con l’iniziativa “Fabriano in Vetrina“, portale informativo dedicato alle attività economiche locali e al patrimonio urbano, e punta a rafforzare il sistema del Centro Commerciale Naturale sviluppato da Confcommercio e alcune imprese locali. Il titolo “CREAttiva” fonde la vocazione creativa della città con un approccio concreto e dinamico allo sviluppo urbano, valorizzando il riconoscimento di Fabriano come Città Creativa UNESCO nel settore dell’artigianato artistico.

L’intervento si articola in due macroazioni. La prima è focalizzata sul rafforzamento dell’infrastruttura digitale e del marketing territoriale. Il sito “Fabriano in Vetrina” sarà arricchito con oltre 40 nuove schede dedicate ad attività commerciali locali e integrato nel nuovo portale turistico “VisitFabriano” e nella nuova App turistica comunale. Saranno inoltre realizzati contenuti digitali innovativi e servizi di manutenzione tecnica del portale per tutta la durata del progetto.

La seconda macroazione riguarda il miglioramento del decoro urbano nel centro storico. Tra gli interventi previsti: il restauro della fontana dei Giardini Regina Margherita e della storica scalinata che collega Piazza del Comune alla Cattedrale. Saranno, inoltre, attuate azioni mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), per rendere il centro più accessibile a tutti.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana avviata dal Comune di Fabriano, che comprende numerosi interventi già finanziati con fondi PNC sisma, GAL e regionali, tra cui la riqualificazione dell’illuminazione della Piazza del Comune, il recupero degli spazi dello IAT e del Mercato Coperto, e la valorizzazione di luoghi e immobili del centro storico (Loggiato e retro San Francesco, area le Povere).

«Con Fabriano CREAttiva vogliamo rafforzare l’identità culturale e commerciale del nostro centro storico, migliorandone l’accessibilità, il decoro urbano e l’attrattività sia per i residenti che per i visitatori», dichiara il Sindaco Avv. Daniela Ghergo. «L’esperienza del Centro commerciale naturale si consolida e insieme agli eventi durante tutto l’anno e a nuovi progetti, per i quali abbiamo intercettato le risorse, possiamo mettere le basi di un rilancio effettivo del commercio cittadino. Attraverso la sinergia tra infrastrutture digitali, promozione territoriale e interventi urbanistici, si punta a sostenere il tessuto economico locale e a rendere Fabriano una città più vivibile, dinamica e inclusiva».