Incidente mortale nei dintorni di Agugliano A perdere la vita è stato il 56enne Andrea Zuccaro

Un uomo di 56 anni, Andrea Zuccaro, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di lunedì 2 giugno nel territorio comunale di Agugliano.

Il drammatico episodio si è consumato intorno alle ore 18.30 in contrada Colonne. Zuccaro, originario della Sicilia ma residente da tempo in zona con la propria famiglia, stava percorrendo la Strada provinciale 2 quando, in prossimità dello svincolo che conduce a Mazzangrugno, avrebbe perso il controllo del veicolo, ribaltandosi e finendo in un canneto.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118: per l’uomo, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.