La Romagna ad Agugliano: arriva la Mirko Casadei Orchestra Venerdì 11 luglio al Teatro all'Aperto del Parco delle Querce un nuovo appuntamento con il festival Agugliano Estate 2025

Venerdì 11 luglio alle ore 21.30, il Teatro all’Aperto del Parco delle Querce di Agugliano si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle con l’arrivo della Mirko Casadei Orchestra, erede della storica tradizione del liscio e della musica popolare romagnola.

Un concerto che promette energia, allegria e grande coinvolgimento per il pubblico di ogni età: le sonorità inconfondibili dell’orchestra di Casadei, capaci di unire generazioni, trasporteranno Agugliano in una festa collettiva fatta di danze, sorrisi e ricordi.

Figlio del leggendario Raoul Casadei, Mirko Casadei ha saputo rinnovare con grinta e passione il repertorio della tradizione, arricchendolo con influenze moderne, world music e pop mediterraneo, sempre con uno stile trascinante e inconfondibile.

Patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Marche, Assemblea Legislativa delle Marche e Provincia di Ancona.

Organizzazione: Comune di Agugliano, AMAT e La Guglia, che continua a offrire al territorio una programmazione culturale viva e di alto profilo.

Preparatevi a ballare e a lasciarvi travolgere dalla musica: la Romagna è arrivata ad Agugliano, e vi aspetta a braccia aperte!

L’ingresso è a pagamento:

intero € 15

ridotto € 12 (under 25 e soci La Guglia) – super ridotto € 5 (under 14)

online su vivaticket.com [+ com. prevendita] o punti vendita autorizzati circuito AMAT/Vivaticket

Biglietteria locali Ex-Aquilone – Agugliano, via Martiri della Resistenza (giovedì orario 17.30–19)

Biglietteria Parco delle Querce (solo la sera dell’evento) dalle ore 20,00

I biglietti ridotti non sono vendibili online

INFO Associazione La Guglia 351.9989325

associazionelagugliaets@gmail.com

AMAT 071 2072439 (lun-ven orario 10-16)