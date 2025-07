“Emozioni” al Parco delle Querce di Agugliano: Gianmarco Carroccia canta Battisti e Mogol Sabato 26 luglio il concerto per la rassegna Agugliano Estate 2025. Un viaggio sonoro tra indimenticabili canzoni

Sabato 26 luglio alle ore 21.30, il Teatro all’Aperto del Parco delle Querce di Agugliano si prepara a vivere una serata di pura poesia musicale con Gianmarco Carroccia, protagonista del concerto “Emozioni”, un viaggio sonoro tra le indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e Mogol.

Carroccia, cantautore e interprete raffinato, porterà sul palco le atmosfere più suggestive del repertorio battistiano, con arrangiamenti fedeli ma vibranti, capaci di toccare il cuore di chi ha amato (e ama ancora) la musica che ha segnato un’epoca.

Da “La canzone del sole” a “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, da “Dieci ragazze” a “Emozioni”: il pubblico sarà immerso in un concerto che non è solo omaggio, ma atto d’amore per la musica italiana e i suoi giganti.

Patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Marche, Assemblea Legislativa delle Marche e Provincia di Ancona.

Organizzazione: Comune di Agugliano, AMAT e La Guglia, garanzia di qualità e prestigio.

Una serata per lasciarsi emozionare, ricordare, cantare insieme: Agugliano si illumina con la luce delle canzoni senza tempo.

L’ingresso è a pagamento

intero € 15

ridotto € 12 (under 25 e soci La Guglia) – super ridotto € 5 (under 14)

online su vivaticket.com [+ com. prevendita] o punti vendita autorizzati circuito AMAT/Vivaticket

Biglietteria locali Ex-Aquilone – Agugliano, via Martiri della Resistenza (giovedì orario 17.30–19)

Biglietteria Parco delle Querce (solo la sera dell’evento) dalle ore 20,00

I biglietti ridotti non sono vendibili online

INFO Associazione La Guglia 351.9989325

associazionelagugliaets@gmail.com

AMAT 071 2072439 (lun-ven orario 10-16)