Estate dai grandi numeri per l’Orchestra Insieme per gli altri

Autunno al via con un concerto a Maiolati Spontini

Cultura e Spettacoli
Orchestra Insieme per gli Altri

L’Orchestra Insieme per gli altri non si ferma mai e dopo aver chiuso con successo il tour estivo che l’ha vista protagonista non solo nelle Marche, ma anche fuori regione, guarda già avanti con i primi appuntamenti autunnali: per la provincia di Ancona l’evento è in programma a Maiolati Spontini.

Ma andiamo per ordine, con un occhio ai risultati raggiunti nei mesi scorsi: l’estate appena conclusa è stata caratterizzata dai grandi numeri con quasi trenta concerti, centinaia di spettatori e migliaia di euro raccolti in beneficienza a sostegno di realtà e associazioni del territorio in cui l’orchestra si è esibita. Questo, infatti, l’obiettivo del gruppo nato nel 2019 e con più di 200 concerti al suo attivo. In sei anni, nonostante il periodo del Covid, è riuscita a coinvolgere 127 tra associazioni benefiche ed enti istituzionali, raccogliendo oltre 110.000 euro a favore delle realtà partner.

Tornando alla provincia di Ancona, il primo concerto della stagione autunnale in programma è il 19 ottobre alle 21 al teatro comunale di Maiolati Spontini. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza alla locale casa di riposo. Un vero e proprio punto di riferimento per la beneficienza nel territorio, dunque, l’orchestra che tra i tanti progetti realizzati vanta la produzione di un Cd venduto in 5.000 copie e il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Lega del Filo d’Oro; un protocollo d’intesa con Avis Regionale Abruzzo e tutta la rete associativa territoriale; un calendario solidale, giunto alla quinta edizione, con 10.000 copie distribuite. Uno dei progetti che maggiormente spicca nel curriculum dell’orchestra è sicuramente “Musica sport inclusione – Il farmaco migliore” sostenuto dalla Rhutten di Caldarola, con il patron Mario Marinelli che si è occupato anche della creazione del logo, e dal centro medico Associati Fisiomed diretto da Enrico Falistocco.

Orchestra Insieme per gli Altri

