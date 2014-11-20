Andrea Pennacchi protagonista al teatro Giacconi di Chiaravalle
Domenica 11 gennaio con il suo spettacolo "Alieni in laguna"
Domenica 11 gennaio Andrea Pennacchi presenta “Alieni in laguna” al Teatro Giacconi di Chiaravalle, nuovo appuntamento del cartellone ArmoniCittà realizzato dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.
Alieni in laguna uno spettacolo con testi di Pennacchi, Marco Gnaccolini, Marco Segato e Raffaele Pizzatti Sertorelli e con le musiche originali dal vivo di Giorgio Gobbo, esplora l’impatto delle specie aliene sulla biodiversità locale e globale, evidenziando il ruolo dei cambiamenti climatici e dell’intervento umano nella loro diffusione ed esplorando un bestiario di creature invasive che popolano il nostro ecosistema: dal Granchio Blu che ha infestato le nostre lagune, al Siluro diventato endemico nel Po.
Con la sua inconfondibile abilità nell’alternare comicità e dramma, Pennacchi oscilla tra la magia della memoria e la cruda realtà dei cambiamenti climatici, tra il passato nostalgico e il presente in continua trasformazione.
I racconti delle specie aliene diventano una potente metafora dei conflitti sociali e culturali, invitando il pubblico a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sulla necessità di ridefinire il nostro rapporto con l’ambiente.
Prossimo e ultimo appuntamento della stagione di Chiaravalle sabato 7 marzo Paolo Briguglia con Un amore, adattamento del romanzo di Dino Buzzati diretto da Alessandra Pizzi.
Biglietti e informazioni: Teatro Tullio Giacconi (tel. 071/7451020 e Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle tel. 071/9499266), biglietterie AMAT (tel. 071/2072439), e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).
Inizio ore 17.30.
