Andrea Pennacchi protagonista al teatro Giacconi di Chiaravalle Domenica 11 gennaio con il suo spettacolo "Alieni in laguna"

145 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 11 gennaio Andrea Pennacchi presenta “Alieni in laguna” al Teatro Giacconi di Chiaravalle, nuovo appuntamento del cartellone ArmoniCittà realizzato dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Alieni in laguna uno spettacolo con testi di Pennacchi, Marco Gnaccolini, Marco Segato e Raffaele Pizzatti Sertorelli e con le musiche originali dal vivo di Giorgio Gobbo, esplora l’impatto delle specie aliene sulla biodiversità locale e globale, evidenziando il ruolo dei cambiamenti climatici e dell’intervento umano nella loro diffusione ed esplorando un bestiario di creature invasive che popolano il nostro ecosistema: dal Granchio Blu che ha infestato le nostre lagune, al Siluro diventato endemico nel Po.

Con la sua inconfondibile abilità nell’alternare comicità e dramma, Pennacchi oscilla tra la magia della memoria e la cruda realtà dei cambiamenti climatici, tra il passato nostalgico e il presente in continua trasformazione.

I racconti delle specie aliene diventano una potente metafora dei conflitti sociali e culturali, invitando il pubblico a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sulla necessità di ridefinire il nostro rapporto con l’ambiente.

Prossimo e ultimo appuntamento della stagione di Chiaravalle sabato 7 marzo Paolo Briguglia con Un amore, adattamento del romanzo di Dino Buzzati diretto da Alessandra Pizzi.

Biglietti e informazioni: Teatro Tullio Giacconi (tel. 071/7451020 e Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle tel. 071/9499266), biglietterie AMAT (tel. 071/2072439), e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 17.30.