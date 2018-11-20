Completata la prima tranche di ristori destinati agli alluvionati di Castelferretti L'assessore Valentina Barchiesi: "L’obiettivo resta quello di non lasciare indietro nessuno"

Procede verso la conclusione la prima fase dei ristori destinati alle vittime delle alluvioni che hanno colpito Castelferretti. Il Comune di Falconara Marittima ha infatti completato l’erogazione dei contributi statali stanziati per il rimborso dei danni subiti da privati e imprese, con la Regione Marche in qualità di soggetto attuatore.

Per quanto riguarda i privati cittadini, il Comune ha già erogato i contributi a tutti gli aventi diritto, ad eccezione di tre posizioni, per un importo complessivo liquidato pari a 466.545 euro. Le domande inizialmente presentate erano arrivate da 186, di questi 120 hanno proseguito l’iter (alcuni richiedenti non erano residenti, altri non avevano i requisiti di prima casa, alcune pratiche rientravano nella competenza Erap o erano prive di documentazione completa).

Ad oggi risultano rendicontati lavori per 430.666 euro. I termini per la presentazione della rendicontazione dei lavori di ripristino scadono tra il 13 febbraio e i primi giorni di marzo, a seconda delle singole posizioni.

Sul fronte delle imprese, l’importo complessivamente erogato è pari a 369.667,60 euro. Le richieste presentate erano 44 delle quali 3 sono state poi ricondotte alla categoria dei privati in quanto non configurabili come attività produttive, altre hanno rinunciato al ristoro o non sono risultate ammissibili. Sono stati predisposti 29 atti di liquidazione, a seguito dei quali 26 aziende hanno ricevuto il contributo mentre per le altre 3 sono in corso le verifiche da parte dell’ufficio Ragioneria.

Non tutte le risorse disponibili, pari a 1,3 milioni, sono state utilizzate in questa prima fase. Una volta ricevute tutte le rendicontazioni e completata la trasmissione degli atti alla Regione Marche, sarà possibile procedere con una seconda tranche di ristori. Questa nuova fase potrà ampliare la platea dei beneficiari e dei beni mobili che non rientravano nella prima tranche di contributi.

Il Comune di Falconara continua a seguire passo dopo passo cittadini e imprese nel percorso di ristoro, con l’obiettivo di garantire correttezza, trasparenza e rapidità, assicurando che le risorse pubbliche vengano utilizzate nel rispetto delle regole e a sostegno di chi ha subito danni.

Valentina Barchiesi, assessore alla Protezione civile, dichiara: «Siamo arrivati a un passaggio molto importante di questo percorso, iniziato nei giorni più difficili dell’emergenza. Come Protezione civile abbiamo lavorato senza sosta, prima per mettere in sicurezza il territorio e poi per accompagnare i cittadini passo dopo passo nella fase dei ristori. Il fatto che oggi la prima tranche sia quasi completamente erogata è il risultato di un lavoro complesso, fatto di verifiche puntuali e di un costante dialogo con la Regione. Ora guardiamo avanti: la seconda fase potrà dare risposte anche a chi finora è rimasto escluso, ampliando il perimetro degli interventi. L’obiettivo resta quello di non lasciare indietro nessuno».