Arriva nelle Marche la commedia “La coppia più sexy d’America” Da martedì 17 a domenica 22 marzo nei teatri di Montegranaro, Fabriano e Pesaro

142 Letture Cultura e Spettacoli

Francesca Reggiani e Antonio Catania con la commedia “La coppia più sexy d’America” di Ken Levine con la regia di Marco Carniti per Viola Produzioni, arrivano nelle Marche per sei repliche: al Teatro La Perla di Montegranaro martedì 17 marzo, mercoledì 18 al Gentile di Fabriano e da giovedì 19 a domenica 22 marzo al Teatro Sperimentale di Pesaro, nelle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni con AMAT e con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche.

Con Reggiani e Catania è in scena Francesca Maddalena. La traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann. La scenografia dello spettacolo è di Nicolas Hünerwadel, i costumi di Fabrizia Migliarotti. Marco Carniti firma la regia, assistito da Francesco Lonano.

“La coppia più sexy d’America” è una commedia brillante che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche di una coppia di attori maturi, un tempo celeberrimi per una amatissima serie televisiva. Ai tempi erano stati definiti “la coppia più sexy d’America”. Attraverso dialoghi frizzanti e situazioni comiche, la commedia svela le fragilità dell’artista nel passaggio del tempo. Passato e presente si intrecciano, dando forza l’uno all’altro e ridisegnando il loro destino in una nuova e appassionata storia d’amore. Ne nasce una riflessione divertente e profonda sul secondo amore, quello che nasce nella maturità e che, sorprendentemente, può travolgere anche più della passione giovanile. Perché l’amore è vita.

Ken (Kenneth) Levine è uno sceneggiatore, drammaturgo (e anche telecronista di baseball) californiano, rappresentato e premiato in tutto il mondo. Levine ha scritto molto per la TV ed è stato sceneggiatore della serie di culto degli anni ’70 e ‘80 M.A.S.H., per la quale è stato nominato agli Emmy Awards (l’equivalente televisivo del premio Oscar), all’Humanitas Prize e al premio della Lega degli Scrittori d’America. Levine stato inoltre produttore della serie TV Cheers (con cui invece l’Emmy l’ha ricevuto) e sceneggiatore della serie I Simpson.

Biglietti e informazioni Montegranaro Teatro La Perla (tel. 0734/893350 e 347/6022024); Fabriano Teatro Gentile (tel. 0732/3644); Pesaro Teatro Sperimentale (tel. 0721/387548); biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket (tel. 071/2072439) e online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio) e Amat 071/2072439. Spettacoli a Montegranaro ore 21.15; a Fabriano ore 21; a Pesaro giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.