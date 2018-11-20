Spettacolo per famiglie domenica 1° febbraio al teatro La Nuova Fenice di Osimo In scena "Rosaspina. Storia di un bacio"

Domenica 1 febbraio al Teatro La Nuova Fenice di Osimo Famiglia a teatro, il cartellone dedicato ai più piccoli realizzato da Comune e ASSO in collaborazione con AMAT con contributo di MiC e Regione Marche, propone Rosaspina. Storia di un bacio di Ullallà Teatro.

Scritto da Pippo Gentile – che firma anche il progetto drammaturgico –, Angela Graziani, Marco D’Agostin e Francesca Foscarini e interpretato in scena da Gentile e Graziani con Alessia Gottardi e Elisa Settin, con audio luci e video di Alberto Gottardi per una co-produzione con OperaEstate Festival Veneto, Rosaspina è una fiaba autentica che possiede in sé i segreti della vita e dell’animo umano che sia esso fanciullo o adulto: l’amore, il coraggio, il desiderio, la curiosità.

Una fiaba dunque fatta rivivere attraverso la danza, la parola narrata in rima ed il video. Linguaggi mescolati tra loro come fossero la trama di un tappeto dove la globale visione ne dona un quadro di colori ed emozioni. Lo spettacolo non intende offrire una morale o momenti di riflessione, bensì donare un racconto che dia la possibilità a grandi e piccini, di immedesimarsi e provare emozioni.

Biglietti e informazioni Teatro La Nuova Fenice (Piazza Marconi 3, tel. 071/7231797), biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 17.