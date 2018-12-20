Visite mediche nei week-end, l’ospedale di Torrette presenta il calendario Da sabato 31 gennaio

Prestazioni aggiuntive nei fine settimana, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche presenta il calendario delle visite specialistiche e della diagnostica in base alla delibera n.1 promulgata dall’assessorato regionale alla sanità. Si parte domani e in questo week-end sono più di sessanta i pazienti contattati per fissare gli appuntamenti e riempire le varie caselle. Buona parte del personale medico e infermieristico ha dato la piena disponibilità, ma già la prossima settimana sono previste riunioni tecniche per allargare il bacino delle specialità (e dunque delle prestazioni da erogare) da inserire nel calendario dei fine settimana del mese di febbraio e di quelli a venire.

Disponibilità è stata garantita da tutto il personale, compresi i Direttori di struttura. L’Azienda ha contattato quei pazienti con le priorità principali che non avevano trovato posto nei giorni scorsi e tutti hanno risposto positivamente; garantita quindi la copertura pressoché totale delle sedute attivate.

Andando nel dettaglio, tra domani e domenica l’AOU delle Marche ha programmato visite Oculistiche, Ematologiche e Cardiologiche a cui aggiungere le prestazioni diagnostiche, dalla Tac torace/addome all’Ecocardio. Come accennato in precedenza, stiamo parlando di oltre 60 pazienti che potranno usufruire del calendario delle prestazioni aggiuntive. Sulle specialistiche, dai prossimi fine settimana saranno attivate anche le prestazioni di Neurochirurgia, Urologia, Ortopedia, Dermatologia, Pneumologia e, sul fronte del presidio materno-infantile del ‘Salesi’, l’Endocrinologia pediatrica.

Per quanto riguarda il Dipartimento di Radiologia sono previste aperture straordinarie nel fine settimana, finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa per le indagini diagnostiche di Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica (RM). Nelle prossime settimane la radiologia sarà in grado di espandere l’offerta con esami di neuroradiologia sia del cranio che della colonna e di incrementare il numero di pazienti attraverso l’eventuale utilizzo di una terza apparecchiature TC.

Attraverso questa iniziativa, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ribadisce il proprio impegno nel garantire tempestività, appropriatezza e qualità delle cure, rafforzando il legame tra attività clinica, università e territorio, a beneficio dell’intera comunità.