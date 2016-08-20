Ancona, rimossi due tumori nel corso della stessa operazione chirurgica L'intervento è stato portato a termine dalle equipe guidate dal dr. Enrico Lenti e dal dr. Majed Refai

Doppio intervento chirurgico durante la stessa seduta operatoria: la multidisciplinarietà delle cure sempre di più al centro della strategia operativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Il caso specifico riguarda una paziente a cui, con tempistiche differenti, erano state diagnosticate due neoplasie: la prima al polmone e, successivamente, era emersa anche la diagnosi di un tumore alla mammella. Invece di avviare due percorsi separati, con i conseguenti e rispettivi tempi di attesa e di ripresa post-operatoria, i Direttori della Chirurgia Toracica, il Dr. Majed Refai, e della Senologia, il Dr. Enrico Lenti, dell’AOUM, hanno effettuato i rispettivi interventi chirurgici per asportare le due masse tumorali nel corso della stessa seduta operatoria, durata complessivamente circa quattro ore.

Tre giorni dopo il duplice intervento la paziente, residente nelle Marche, è stata dimessa grazie all’utilizzo della tecnica chirurgica mininvasiva utilizzata nella SOD di Chirurgia Toracica, prima in Italia per volumi, e dell’implementazione del protocollo ERAS. Da evidenziare anche il supporto della Clinica di Rianimazione, dell’Anatomia Patologica, senza dimenticare la grande professionalità del personale infermieristico del blocco operatorio e del reparto di Chirurgia Toracica.

I vantaggi sono evidenti: “Innanzitutto, dopo aver limitato al massimo lo stress peri-operatorio, attraverso questa scelta abbiamo evitato alla paziente di inserirsi in due liste d’attesa – è il commento dei due Direttori di struttura, Majed Refai ed Enrico Lenti – e poi, velocizzando i tempi a livello clinico, è stato possibile individuare le terapie post-operatorie più idonee. Intervenire attraverso metodologie mininvasive, inoltre, ha consentito di limitare le conseguenze estetiche, ma anche la salvaguardia delle pareti muscolari della paziente. All’interno della stessa seduta è stato possibile effettuare anche una biopsia polmonare, il cui esito ci servirà per il prosieguo della storia clinica della paziente. Interventi di questo tipo a livello regionale, accorciando le attese e garantendo cure di alta qualità nella complessità, con due team operatori che sono intervenuti uno di seguito all’altro, si possono fare soltanto all’interno della nostra Azienda”.

La paziente, a seguito di quella che sembrava una banale influenza, si è sottoposta a un esame radiografico che ha evidenziato la lesione tumorale al polmone. Da ulteriori controlli successivi è emersa anche la neoplasia alla mammella. Dopo una serie di consulti condivisi dalle due unità operative dell’AOU delle Marche, i Direttori hanno convenuto nel fissare un’unica seduta chirurgica, con le due equipe che hanno lavorato una di seguito all’altra. Prima è stata affrontata la lesione polmonare, quella più complessa, dai chirurghi della Toracica attraverso la tecnica mininvasiva uniportale (una incisione di appena 3 centimetri al torace), poi sono intervenuti i colleghi della Senologia per asportare la neoplasia alla mammella. La degenza della paziente nel reparto di Chirurgia Toracica è stata brevissima. La paziente già tornata a casa dove seguirà l’evoluzione delle cure.