Conferenza pubblica a Jesi sul futuro dell’area dell’ex-ospedale In programma giovedì 12 marzo presso il Circolo Cittadino

Giovedì della prossima settimana (12 marzo), alle ore 17:00, presso il Circolo Cittadino, si terrà la conferenza pubblica: “Ex-ospedale civico: una rigenerazione condivisa”.

L’incontro rappresenta il momento di sintesi tra il percorso di ascolto della cittadinanza, coordinato dall’Università Politecnica delle Marche, e l’avvio della fase operativa, affidata a un team di rilievo internazionale, del Masterplan che porterà alla variante urbanistica di esclusiva competenza del Comune ed a cui l’Ast dovrà fare riferimento,

A dare un respiro globale al futuro dell’area di Viale della Vittoria è la presenza di Giancarlo Mazzanti (fondatore di Equipo Mazzanti), architetto di fama mondiale, noto per aver trasformato, attraverso interventi iconici, il volto sociale di importanti città. Il suo approccio parte dall’analisi urbanistica come uno strumento per generare nuove relazioni umane: un metodo che l’Amministrazione comunale ha scelto per tradurre le richieste emerse dai tavoli di partecipazione in una nuova organizzazione del tessuto urbano dell’area.

Insieme a lui, il contributo tecnico e metodologico dell’arch. Camillo Magni (Operastudio Magni Paci Architetti), per una pianificazione capace di generare uno sviluppo armonico per tutta la città.

“L’area dell’ex Ospedale non è un vuoto da riempire, ma uno spazio che deve tornare a pulsare nel cuore dei cittadini” le parole di Valeria Melappioni, Assessora all’Urbanistica e Mobilità. “Abbiamo voluto un percorso coraggioso: prima l’ascolto dei bisogni attraverso i tavoli partecipativi guidati dalla Univpm, poi la traduzione di questi desideri in una visione urbanistica. Il dialogo con professionisti del calibro di Mazzanti e Magni assicura a Jesi una progettualità di altissimo livello, capace di tenere insieme sviluppo, bisogni, funzione e identità locale.”

Dopo i saluti istituzionali con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e Gloria Vitali (Presidente OAPPC Ancona), sarà la volta della prof.ssa Maddalena Ferretti che presenterà le linee guida emerse dal confronto con i cittadini e gli stakeholder, quindi dell’architetto Mazzanti, in collegamento, e dell’arch. Magni. Chiuderà il pomeriggio l’assessora Melappioni.