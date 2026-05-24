“Dottorato Day” all’Università Politecnica delle Marche Venerdì 5 giugno alle ore 15.00

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L’Università Politecnica delle Marche celebra il percorso di alta formazione e ricerca con il Dottorato Day, in programma venerdì 5 giugno 2026 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna di Ateneo “Guido Bossi”.

L’iniziativa rappresenta un momento istituzionale di grande rilievo per la comunità accademica, dedicato alla consegna dei Diplomi di Dottorato a dottori di ricerca afferenti a tutte e cinque le aree dell’Ateneo. Un’occasione solenne, ma anche un’opportunità di confronto e riflessione sul ruolo del dottorato nel sistema universitario e nel contesto nazionale e internazionale.

Ad aprire l’evento saranno i saluti del Rettore, Prof. Enrico Quagliarini, cui seguirà l’intervento del Prof. Nicola Paone, Delegato del Rettore alla Didattica, che offrirà una lettura del dottorato alla luce dei principali dati nazionali e alcune prospettive di sviluppo, ponendo l’accento sul valore strategico della formazione alla ricerca per il Paese.

Particolarmente significativa la testimonianza del Dott. Gian Marco Luna, Direttore di CNR IRBIM ed ex dottorando UNIVPM, che ripercorrerà il proprio percorso personale e professionale, evidenziando come l’esperienza del dottorato abbia inciso sulla crescita scientifica, sulle opportunità di carriera e sulla dimensione umana.

Il programma proseguirà con la cerimonia di consegna dei Diplomi di Dottorato, presenti circa 100 dottoresse e dottori che hanno concluso il 38° ciclo di Dottorato, momento centrale della giornata, che valorizza l’impegno, la dedizione e i risultati raggiunti da giovani dell’Ateneo.

A seguire, la consegna dei Premi di Laurea, alla presenza di circa 20 tra aziende, enti, associazioni e soggetti privati che, con il loro generoso impegno, hanno contribuito al finanziamento di 17 premi su tematiche di significativo interesse e rilevanza.

A chiudere l’evento sarà il Coro studentesco di Ateneo “Sing The Future”, a sottolineare il carattere partecipativo e comunitario della giornata.

Il Dottorato Day si conferma così come un appuntamento simbolico e strategico per UNIVPM: un’occasione per celebrare l’eccellenza, promuovere il dialogo tra accademia e società e ribadire il ruolo del dottorato quale motore di innovazione, crescita culturale e sviluppo.