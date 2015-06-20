Attivato dall’AST Ancona il servizio di Dialisi Turistica Estiva Negli ospedali di Senigallia, Jesi e Fabriano

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La AST Ancona ha attivato anche quest’anno, per il periodo feriale, la Dialisi Turistica Estiva a favore dei pazienti che soggiorneranno nel territorio. Di seguito le informazioni utili per poter accedere al servizio.

La Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia ha organizzato il periodo di accoglienza fino al 30 settembre. Si tratta di un turno diurno trisettimanale nei giorni di martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 circa (in base a programmazione individuale). I contatti cui potersi rivolgere sono: mail luca.savelli1@sanita.marche.it; senigallia.dialisi@sanita.marche.it ; telefono: 071 79092830 (coordinatore) dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

La Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi può ospitare pazienti provenienti da altre regioni tutto l’anno sia il mattino sia il pomeriggio. In particolare nel periodo estivo da giugno a settembre le dialisi ai pazienti turisti vengono eseguite il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 18.00). Per poter accedere al servizio i contatti cui potersi rivolgere sono: mail turisticajesi.ast.an@sanita.marche.it e telefono: 0731 534139.

La Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Engles Profili” di Fabriano effettua trattamenti emodialitici, in favore dei turisti residenti in altre regioni italiane o all’estero, tutto l’anno. L’attività emodialitica è organizzata su turni diurni (mattino inizio alle ore 8.00 – il pomeriggio inizio alle ore 14.00). Per la prenotazione è necessario inviare richiesta tramite mail a gemma.beltrame@sanita.marche.it ; telefono 0732 707657.

Il paziente che vorrà accedere al servizio di dialisi turistica dovrà presentare una serie di documenti come la scheda con piano trattamento dialitico, la relazione clinico-anamnestica con riportate eventuali allergie, una copia refertata degli ultimi esami ematici, markers epatite B, C ed HIV recenti e gruppo sanguigno, la tessera sanitaria con le esenzioni del ticket e documento di riconoscimento, le impegnative della propria ASL di appartenenza, ecc..

A seguito dei contatti intercorsi con le Unità Operative e della disponibilità dei posti seguiranno indicazioni da parte delle Unità Operative sulla modalità di accesso e tutta la documentazione necessaria.