Lotta agli stupefacenti: sequestrate oltre 70 dosi di cocaina e hashish in provincia di Ancona Due persone arrestate a Senigallia dai Carabinieri, altrettante denunciate dai militari tra Falconara Marittima e Jesi

I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona hanno portato a termine negli ultimi giorni, una serie di capillari operazioni di contrasto alla diffusione degli stupefacenti. Sono stati sequestrati significativi quantitativi di droga e bloccate diverse attività illecite in più località della Provincia.

A Senigallia, i militari della Stazione di Marzocca hanno messo a segno un’importante operazione traendo in arresto due pregiudicati per detenzione ai fini di spaccio in concorso. L’intervento è scattato presso una struttura ricettiva sulla costa dove i due soggetti erano alloggiati ed erano in procinto di allontanarsi.

I militari nel corso di un controllo approfondito del veicolo a loro in uso e della stanza che occupavano hanno rinvenuto e sequestrato oltre 110 grammi di cocaina, già accuratamente suddivisa in 66 involucri pronti per essere immessi sul mercato, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. I due soggetti, di 47 e 33 anni, il primo residente in un comune della zona, mentre l’altro residente fuori regione, sono stati arrestati e tradotti presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La costante vigilanza sulle arterie stradali ha premiato anche i militari della Tenenza di Falconara Marittima. Nel pomeriggio, durante un mirato posto di controllo, i Carabinieri hanno intercettato e deferito in stato di libertà una 24enne, originaria dell’Albania, trovata in possesso di 12,5 grammi di cocaina. Lo stupefacente era già suddiviso in involucri; contestualmente, è stata sequestrata anche la somma di 300 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A Jesi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia ha condotto un’operazione che ha portato alla denuncia di un uomo, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Fermato durante un controllo e perquisito, il giovane nascondeva negli slip un plico contenente piccole quantità di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore stupefacente dello stesso tipo che è stato sequestrato.

Questi risultati operativi testimoniano la costante e rassicurante presenza dei Carabinieri sul territorio, ribadendo l’impegno incondizionato dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica, nella prevenzione dei reati e nel contrasto a ogni forma di criminalità legata agli stupefacenti. Si precisa che le persone arrestate e denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.