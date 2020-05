Verso la fase 2: i braccialetti marchigiani per garantire la distanza sociale Divoc by Digimark il pacchetto di soluzioni per garantire il rispetto delle regole, in maniera sicura e automatica

Ritornare alla normale routine quotidiana dopo l’emergenza coronavirus comporta l’esigenza di continuare a rispettare il distanziamento sociale per le aziende, le attività commerciali, luoghi pubblici e di svago.

L’obbligo è quello di evitare ogni “contatto stretto” tra le persone, usando il “criterio di distanza droplet”, cioè almeno un metro di separazione.

Per gestire questa fase, gli imprenditori, i professionisti e la pubblica amministrazione dovranno riallestire gli spazi per garantire la giusta distanza ed evitare assembramenti.

Un concreto aiuto arriva da un’eccellenza marchigiana, la Digimark di Serra de’ Conti, che sfruttando la propria esperienza nel settore tecnologico e digitale, ha dato vita a DIVOC, l’innovativo pacchetto di tre soluzioni, ognuna pensata e sviluppata per garantire il rispetto del distanziamento sociale, impedire gli assembramenti ed evitare il rischio contagio.

Tra queste, spicca il braccialetto D-Smart, un dispositivo indossabile che consente di segnalare alle persone la distanza che intercorre fra di loro, con estrema semplicità e precisione.

Infatti, nel caso in cui la distanza di sicurezza non sia rispettata, i due sensori segnalano subito il rischio via led, segnale sonoro e vibrazione. Inoltre, è possibile raccogliere tutti gli eventi registrati dal braccialetto per ricostruire eventuali linee di contagio.

Il rispetto della privacy è garantito, dato che nessuna informazione sensibile è mantenuta dalla piattaforma, ma sono salvati solo gli identificativi univoci del sensore e le relazioni temporali tra loro in forma rigorosamente anonima.

“Come si fa a misurare la distanza droplet senza uno strumento di misurazione? Ci siamo posti questa domanda e abbiamo iniziato da subito a sviluppare nuovi sistemi e tecnologie per evitare assembramenti, a salvaguardia della salute delle persone. Crediamo che Divoc, in particolare D-Smart, possa fornire un concreto aiuto per una rapida e sicura ripresa economica post Covid-19, soprattutto per le attività commerciali, la ristorazione e i balneari”, hanno dichiarato Sauro Simonetti e Simone Neri, i fondatori della Digimark di Serra de’ Conti.

Sito web Digimark: www.digimarksrl.com

Divoc by Digimark: www.distanzasocialelavoro.it

