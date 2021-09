Tutto pronto a Chiaravalle per il Green Festival di sabato 11 settembre L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 17.00 presso il parco "Gianni Ravera"

61 Letture Cronaca

Sabato 11 settembre, presso il parco “Gianni Ravera” (ex Campo Boario) di Chiaravalle, si terrà il Green Festival 2021. L’evento, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dalla Consulta Comunale dei Giovani, rientra nel progetto d’ambito Orizzonte Giovani, cofinanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; e, avvalendosi della collaborazione di vari partner, presenta un ricco carnet di iniziative.

Alle 17 si terrà un incontro-dibattito sull’impatto ambientale e sociale dell’alimentazione, con la presenza di Stefano Boni, psicologo e docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cuppari-Salvati”, e di Massimo Mogiatti, socio di Mondo Solidale e attuale presidente della cooperativa Shadhilly.

Alle 19 si proseguirà con l’esibizione dei giovanissimi partecipanti al progetto Band Academy, laboratorio di musica d’insieme promosso dal Comune con la cooperazione dell’istituto Ars Musica e dell’associazione Binario Uno. Dopo una cena eco-sostenibile a cura della cooperativa Mondo Solidale, alle 21.30 sarà la volta del concerto dei Riciclato Circo Musicale, gruppo che ha fatto della sostenibilità ambientale il proprio vessillo anche attraverso il riuso di materiali a scopo sonoro.

Per Elisa Giulietti, presidente della Consulta dei Giovani, “è solo il cambiamento delle nostre abitudini, orientato verso un’alimentazione più sana e produzioni più sostenibili per il pianeta, a poter determinare la creazione di un mercato che risponda a filiere produttive più accettabili. Siamo noi che, con le nostre scelte di tutti i giorni, possiamo innescare un miglioramento della qualità della nostra vita e di quella dei nostri figli sulla Terra”.

Ingresso gratuito e contingentato secondo le vigenti norme anti Covid-19 (con necessità di esibire, in formato cartaceo o digitale, il Green Pass). La prenotazione, consigliata per l’intera iniziativa, è obbligatoria per fermarsi a cena: 071 9499295