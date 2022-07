Amazon all’interporto di Jesi, spunta una terza osservazione Il sindaco Fiordelmondo: "Siamo pronti a dare tutta la spinta possibile per concretizzare l’insediamento"

Sono scaduti domenica 3 luglio i termini per la presentazione delle osservazioni alla “Variante al progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi”, vale a dire il piano attuativo in modifica al Prg per favorire l’insediamento di Amazon.

Alle osservazioni già pervenute da parte della Provincia di Ancona e di Interporto Marche se ne è aggiunta una terza formalizzata da un’azienda operante all’interno dell’interporto stesso. L’Area Servizi Tecnici del Comune ha già preso in carico la pratica e sta effettuando i necessari approfondimenti.

“Come già più volte anticipato – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – Amazon per noi rappresenta una grande opportunità. Con il supporto degli uffici che si sono messi subito al lavoro per esaminare anche questa nuova osservazione, siamo pronti a dare tutta la spinta possibile per concretizzare l’insediamento”.