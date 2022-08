Domenica 28 agosto serata alla scoperta del borgo di Castelplanio L'evento fa parte dell'iniziativa "Borghi Aperti"

Anche Castelplanio aderisce al programma dell’associazione Noi Marche per far scoprire a turisti vicini e lontani le bellezze architettoniche, culturali e ambientali del proprio territorio. E così domenica 28 agosto, ecco l’iniziativa “Borghi aperti”, per un pomeriggio ed una serata dedicati a conoscere uno dei più rinomati castelli di Jesi, patria di Carlo Urbani, terra del Verdicchio e del miglior olio extravergine, dove si respirano ancora forti i profumi ed i sapori della tradizione marchigiana.

Il ritrovo è fissato alle ore 18.00 in piazza Mazzini: da qui prenderà il via una passeggiata guidata per le vie del paese, alla scoperta di un centro storico sapientemente conservato, dei monumenti più importanti, fino a raggiungere l’abbazia di San Benedetto dei Frondigliosi. dal nome del colle su cui è stata costruita, ancora oggi suggestivo ambiente fitto di olivi e querce da cui si gode un panorama a 360 gradi sulla Vallesina a partire da quel “castel del piano” nella pianura sottostante, da cui, a proposito di nomi, deriva Castelplanio.

Il tutto si concluderà con una suggestiva cena finale all’aperto presso l’agriturismo Le Piagge, dove si potranno degustare i migliori prodotti tipici locali. La prenotazione è obbligatoria, con possibilità di aderire alla sola cena, contattando entro mercoledì prossimo uno dei seguenti numeri telefonici: 329 4904943 o 347 5745867.