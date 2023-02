Passi avanti a Falconara per la riqualificazione dell’ex-caserma Saracini Al suo posto dovrebbe sorgere un nuovo Polo Archivistico Regionale della Giustizia

La riqualificazione dell’ex Caserma Saracini diventa ufficiale: martedì 28 febbraio il sindaco Stefania Signorini firmerà il protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Comune di Falconara Marittima per trasformare il complesso militare di Fiumesino nella cittadella degli archivi giudiziari delle Marche.

La scelta di dare nuova vita all’ex Caserma Saracini, chiusa dal 2000 e in grave stato di abbandono, nasce dall’esigenza dell’Agenzia del Demanio (che ne è proprietaria) di valorizzare il patrimonio pubblico e dal bisogno del Ministero della Giustizia di razionalizzare gli spazi degli archivi giudiziari marchigiani. Una necessità, quest’ultima, condivisa dal Ministero della Cultura, che coordina il sistema degli Archivi di Stato.

«Per il Comune di Falconara la riqualificazione della vecchia caserma di via Fiumesino rientra tra le priorità – dice il sindaco Signorini –, perché si inserisce in un percorso complessivo di rilancio dei quartieri di Villanova e Fiumesino, portato avanti attraverso il progetto Ves, per la realizzazione di un polo socio-culturale al posto della ex scuola Lorenzini grazie a finanziamenti statali per 2 milioni di euro e il progetto Pinqua, che ha messo a disposizione 7,5 milioni di euro di finanziamenti per la ristrutturazione degli immobili comunali storici e il recupero dell’ex Squadra Rialzo».

Gli spazi della ex Caserma Saracini sono in grado di far fronte alle esigenze di tutti gli uffici giudiziari delle Marche, che in molti casi soffrono per la saturazione degli archivi. In particolare i Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, con le ex sezioni distaccate di Jesi, Osimo, Senigallia, Camerino, Civitanova Marche e Fano, hanno urgente bisogno di nuovi spazi per il materiale giudiziario cosiddetto ‘di deposito’, destinato all’Archivio di Stato, mentre gli Uffici della Procura della Repubblica di Fermo e del Tribunale, della Corte d’Appello, della Procura Generale, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale dei Minorenni e della Procura della Repubblica di Ancona risultano saturi anche con riferimento al materiale cosiddetto ‘corrente’, che non è ancora scartabile o cedibile all’Archivio di Stato.

Il complesso militare di Falconara avrebbe la capacità di soddisfare tutte le esigenze. Dispone infatti di una superficie coperta di 10.637 metri quadri e di una superficie scoperta di 46.563, in parte occupata da alberi, dopo le demolizioni legate al nuovo tracciato del bypass ferroviario che hanno interessato la porzione limitrofa a via del Conventino.

Il piano di valorizzazione dell’Agenzia del Demanio, stando a quanto emerso a giugno durante un sopralluogo congiunto, prevede la creazione di un moderno Polo Archivistico Regionale della Giustizia con una capacità contenitiva di almeno 50mila metri lineari di archivi, per accogliere gli archivi del Ministero della Giustizia attualmente frazionati in distinti immobili, per la gran parte in affitto. L’operazione, stando alle stime dell’Agenzia del Demanio, consentirà la chiusura delle locazioni passive con un risparmio per lo Stato di 168.286 euro l’anno.

Le comunità limitrofe potranno utilizzare sale, spazi espositivi e biblioteche interne al Polo dedicate alla consultazione del materiale. L’ipotesi progettuale prevede anche di dotare il Polo stesso di un sistema di digitalizzazione degli archivi che consenta una graduale dematerializzazione e un accesso alle informazioni archiviate da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori.